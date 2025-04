Мукалтин® форте с витамином C (Mucaltin forte with vitamin C)

2 препарата Найти все в аптеках Сортировка: По популярности Фильтр Мукалтин® форте с витамином C Таблетки жевательные блистер №20 Корпорация Артериум Мукалтин® форте с витамином C Таблетки жевательные блистер №100 Корпорация Артериум Количество штук в упаковке 20 100 Цены в Киев от 138,00 грн Найти все в аптеках Мукалтин форте с витамином C инструкция по применению Навигация по инструкции Состав Фармакологические свойства Показания Мукалтин форте с витамином C Применение Мукалтин форте с витамином C Противопоказания Побочные эффекты Особые указания Взаимодействия Передозировка Условия хранения Мукалтин форте с витамином C инструкция по применению Состав 1 таблетка содержит мукалтина 100 мг, кислоты аскорбиновой 100 мг; вспомогательные вещества: сахароза, целлюлоза микрокристаллическая, сорбит (E420), аспартам (E951), кальция стеарат, ароматизатор (апельсин). Смесь полисахаридов из алтея лекарственного - 0,1 г Кислота аскорбиновая - 0,1 г Фармакологические свойства Мукалтин Форте с витамином С — отхаркивающее средство, действие которого обусловлено секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность, увеличивает количество мокроты и уменьшает ее вязкость. Проявляет смягчающие, противовоспалительные и обволакивающие свойства. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выведение мокроты.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислительно-восстановительных реакциях, метаболизме углеводов, тирозина, железа, превращении фолиевой кислоты в фолиниевую, свертывании крови, в образовании стероидных гормонов, коллагена и проколлагена, регенерации тканей, регуляции проницаемости капилляров, синтезе липидов и белков, процессах клеточного дыхания.

Витамин С способствует повышению сопротивляемости организма инфекциям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Показания Мукалтин форте с витамином C кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, БА. Применение Мукалтин форте с витамином C взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки до еды. Таблетки следует разжевывать до полного их рассасывания. Разовая доза для детей в возрасте 3–12 лет — 1 таблетка 3 раза в сутки.

Курс лечения составляет 5–7 дней. Если после указанного курса лечения симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу относительно возможности продления срока лечения. Противопоказания повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тромбоз, тромбофлебит, сахарный диабет, тяжелые заболевания почек. Фенилкетонурия, врожденная непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы. Побочные эффекты в некоторых случаях возможно возникновение аллергических реакций, включая крапивницу, зуд кожи, отек Квинке, анафилактический шок.

Со стороны нервной системы: головная боль.

Со стороны пищеварительного тракта: диспептические расстройства, включая изжогу, диарею, тошноту, рвоту.

Со стороны крови и лимфатической системы: у больных с недостатком глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы возможно развитие гемолиза эритроцитов.

Другие: ощущение жара.

При возникновении побочных реакций необходимо прекратить применение препарата. Особые указания препарат может влиять на результаты различных лабораторных тестов (содержание в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ). Всасывание витамина С может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах, ахилии.

Препарат в высоких дозах, значительно превышающих рекомендованные, в связи с наличием в составе витамина С не следует принимать при повышенной свертываемости крови, пациентам с заболеваниями почек в анамнезе, гемохроматозом, талассемией, полицетимией, при мочекаменной болезни.

Если во время лечения развивается одышка, повышается температура тела или появляется гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином форте с витамином С может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, которая накопилась в бронхиальном дереве и содержит большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарной транспортировки терапию Мукалтином форте с витамином С необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов.

В связи с наличием в составе сахарозы препарат может оказывать вредное влияние на зубы.

Период беременности и кормления грудью. Нет опыта применения препарата.

Дети. Препарат не назначают детям в возрасте до 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет. Взаимодействия не применять одновременно с препаратами, угнетающими кашель (кодеин).

В связи с наличием в составе аскорбиновой кислоты препарат снижает токсичность сульфаниламидных препаратов, уменьшает выраженность действия гепарина и непрямых антикоагулянтов, способствует усвоению железа, повышает всасывание пенициллина и тетрациклина, усиливает побочные эффекты салицилатов (риск возникновения кристаллурии).

Применение пероральных контрацептивов, потребление соков, щелочного питья снижают уровень витамина С в организме.

Витамин С в комбинации с дефероксамином повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Поэтому Мукалтин Форте с витамином С можно принимать только через 2 ч после инъекции дефероксамина.

Витамин С повышает общий клиренс этилового спирта.

При значительном превышении рекомендованных доз Мукалтина Форте с витамином С препарат может снижать эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушать выделение мексилетина почками, тормозить дисульфирам-алкогольную реакцию у лиц, принимающих дисульфирам. Передозировка при применении препарата в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна.

При передозировке возникают тошнота, рвота, изжога, диарея, головокружение, повышенная возбудимость, нарушение сна, головная боль, гипервитаминоз витамина С, поражение гломерулярного аппарата почек, кристаллурия, образование уратных и оксалатных конкрементов; возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, нарушение синтеза гликогена вплоть до появления сахарного диабета, АГ, дистрофия миокарда, тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, нарушение обмена цинка, меди.

Лечение: промывание желудка и симптоматическая терапия. Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Характеристики Производитель Корпорация Артериум Форма выпуска Таблетки жевательные Условия продажи Без рецепта Количество штук в упаковке 20 шт. ATC-группа R05C A50** Прочие Регистрация UA/4038/01/01 от 15.05.2015