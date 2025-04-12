препарат может влиять на результаты различных лабораторных тестов (содержание в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ). Всасывание витамина С может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах, ахилии.

Препарат в высоких дозах, значительно превышающих рекомендованные, в связи с наличием в составе витамина С не следует принимать при повышенной свертываемости крови, пациентам с заболеваниями почек в анамнезе, гемохроматозом, талассемией, полицетимией, при мочекаменной болезни.

Если во время лечения развивается одышка, повышается температура тела или появляется гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином форте с витамином С может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, которая накопилась в бронхиальном дереве и содержит большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарной транспортировки терапию Мукалтином форте с витамином С необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов.

В связи с наличием в составе сахарозы препарат может оказывать вредное влияние на зубы.

Период беременности и кормления грудью. Нет опыта применения препарата.

Дети. Препарат не назначают детям в возрасте до 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.