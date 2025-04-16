Мукалтин® форте с витамином C (Mucaltin forte with vitamin C)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
201,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
201,20
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
211,70
Экономия при брони: -36,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
201,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
206,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
211,50
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
208,80
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн