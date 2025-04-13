Мукалтин® форте с витамином C (Mucaltin forte with vitamin C)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 640 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
238,00
Экономия при брони: -51,12 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
226,10
Экономия при брони: -48,51 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
108,10
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум