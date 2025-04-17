Мукалтин® форте с витамином C (Mucaltin forte with vitamin C)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
201,00
Экономия при брони: -24,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50
Экономия при брони: -28,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
196,40
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
208,90
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
211,20
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
206,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
206,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
206,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мукалтин® форте с витамином C таблетки жевательные блистер №20
Корпорация Артериум
204,50 грн