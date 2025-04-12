выдавливают небольшое количество геля размером с горошину (около 30 мг) из тубы с мембраной или выдавливают небольшое количество геля размером с горошину (около 30 мг) из тубы с мембраной или полоску геля длиной 3–5 мм (около 30 мг) из тубы с удлиненной конической горловиной. Курс лечения — 5 дней.