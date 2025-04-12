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Камидент-Здоровье (Kamident-Zdorovye)

Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Цены в Киев
от 103,44 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Гель для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Вес
10 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3310/01/01 от 31.10.2019

Камидент-Здоровье инструкция по применению

Состав

Лидокаина гидрохлорид - 20 мг/г

Настойка цветков ромашки - 200 мг/г

Тимол - 1 мг/г

Фармакологические свойства

Камидент — комбинированное средство для местного применения при заболеваниях полости рта. Действующими веществами препарата являются настойка ромашки, лидокаин, тимол. Препарат способствует повышению неспецифической резистентности; оказывает бактерицидное, противовоспалительное, местноанестезирующее и репаративное действие на слизистую оболочку полости рта.

Показания Камидент-Здоровье

воспаление десен, слизистой оболочки полости рта и губ различной этиологии; стоматит, вызванный повреждениями слизистой оболочки при использовании зубных протезов, выполнением челюстно-ортопедических процедур; для уменьшения выраженности воспалительных реакций и болевых ощущений при прорезании молочных зубов и зубов мудрости.

Применение Камидент-Здоровье

выдавливают небольшое количество геля размером с горошину (около 30 мг) из тубы с мембраной или выдавливают небольшое количество геля размером с горошину (около 30 мг) из тубы с мембраной или полоску геля длиной 3–5 мм (около 30 мг) из тубы с удлиненной конической горловиной. Курс лечения — 5 дней.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

аллергические реакции на месте применения: зуд и гиперемия.

Особые указания

ежедневное поддержание гигиенического состояния полости рта и зубных протезов. С осторожностью (по строгим показаниям под контролем врача) в период беременности и кормления грудью. Для уменьшения недомогания при прорезании зубов у младенцев следует на протяжении 24 ч применять препарат не более 3 раз, нанося полоску препарата длиной 3 мм.

Взаимодействия

не установлено.

Передозировка

не описана.

Условия хранения

хранить в защищенном от света месте при температуре от 4 до 25 °С.