Камидент-Здоровье (Kamident-Zdorovye)
Камидент-Здоровье инструкция по применению
Состав
Лидокаина гидрохлорид - 20 мг/г
Настойка цветков ромашки - 200 мг/г
Тимол - 1 мг/г
Фармакологические свойства
Камидент — комбинированное средство для местного применения при заболеваниях полости рта. Действующими веществами препарата являются настойка ромашки, лидокаин, тимол. Препарат способствует повышению неспецифической резистентности; оказывает бактерицидное, противовоспалительное, местноанестезирующее и репаративное действие на слизистую оболочку полости рта.
Показания Камидент-Здоровье
воспаление десен, слизистой оболочки полости рта и губ различной этиологии; стоматит, вызванный повреждениями слизистой оболочки при использовании зубных протезов, выполнением челюстно-ортопедических процедур; для уменьшения выраженности воспалительных реакций и болевых ощущений при прорезании молочных зубов и зубов мудрости.
Применение Камидент-Здоровье
выдавливают небольшое количество геля размером с горошину (около 30 мг) из тубы с мембраной или выдавливают небольшое количество геля размером с горошину (около 30 мг) из тубы с мембраной или полоску геля длиной 3–5 мм (около 30 мг) из тубы с удлиненной конической горловиной. Курс лечения — 5 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
аллергические реакции на месте применения: зуд и гиперемия.
Особые указания
ежедневное поддержание гигиенического состояния полости рта и зубных протезов. С осторожностью (по строгим показаниям под контролем врача) в период беременности и кормления грудью. Для уменьшения недомогания при прорезании зубов у младенцев следует на протяжении 24 ч применять препарат не более 3 раз, нанося полоску препарата длиной 3 мм.
Взаимодействия
не установлено.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
хранить в защищенном от света месте при температуре от 4 до 25 °С.