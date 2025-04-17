Камидент-Здоровье (Kamident-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
145,90
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье