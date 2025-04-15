Камидент-Здоровье (Kamident-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
146,10
Экономия при брони: -23,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
146,20
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 23 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
128,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
146,10
Экономия при брони: -23,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
146,10
Экономия при брони: -23,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
128,20
Экономия при брони: -5,40 грн