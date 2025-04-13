Камидент-Здоровье (Kamident-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 515 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
133,30
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
128,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
146,30
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Камидент-Здоровье гель для ротовой полости туба 10 г №1
Корпорация Здоровье
148,70 грн