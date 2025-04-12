Кардазин-Здоровье действует на клеточном уровне, нормализует энергетический баланс в клетках при гипоксии, предотвращая снижение внутриклеточного содержания АТФ. Поддерживает клеточный гомеостаз, обеспечивая нормальное функционирование ионных каналов мембраны и трансмембранный транспорт ионов калия. Включаясь в метаболические процессы и оптимизируя использование кислорода при ишемии миокарда, препарат сохраняет энергетический потенциал, препятствуя снижению энергетических резервов АТФ в клетках миокарда. Препарат селективно ингибирует митохондриальный фермент — длинноцепочечную 3-кетоацил-КоА-тиолазу (3-КАТ), что приводит к снижению окисления жирных кислот и восстановлению сопряжения гликолиза с окислительным фосфорилированием. Результатом этих процессов является повышение устойчивости миокарда к ишемии за счет более рационального использования кислорода.

Препарат также способствует сохранению уровня АТФ и цАМФ в клетках мозга, поддерживает функциональную активность митохондрий гепатоцитов, а также препятствует неблагоприятному влиянию свободных радикалов путем снижения интенсивности ПОЛ и повышения потенциала системы антиоксидантной защиты.

У больных со стенокардией Кардазин-Здоровье повышает толерантность к физическим нагрузкам, не влияя на ЧСС, снижает частоту приступов стенокардии.

В оториноларингологической практике Кардазин-Здоровье улучшает переносимость вестибулярных проб, повышает остроту слуха, устраняет шум в ушах, эффективно снижает степень, длительность и частоту приступов головокружения при болезни Меньера и головокружении сосудистого происхождения. При перцептивной глухоте обеспечивает увеличение диапазона восприятия в децибелах и уменьшает проблемы со слухом.

У больных с хориоретинальными сосудистыми нарушениями препарат способствует восстановлению функциональной активности сетчатки, что проявляется нормализацией показателей электроретинограммы, улучшает остроту и увеличивает поле зрения, что связано с благоприятными анатомическими изменениями. Это приводит к ослаблению функциональных симптомов патологии сетчатки, особенно при старческой дегенерации желтого пятна.

Кардазин-Здоровье полностью и быстро абсорбируется в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация в плазме крови достигается менее чем за 2 ч и составляет 55 мг/мл после одноразового приема в дозе 20 мг. Биодоступность — более 85%. Стабильная концентрация устанавливается приблизительно через 24–36 ч после повторных приемов препарата и остается такой в течение всего периода лечения.

С белками in vitro связывается приблизительно 16% триметазидина. Хорошо распределяется в тканях. Объем распределения составляет 4,8 л/кг массы тела.

Выделяется в основном почками, 51% препарата — в неизмененном виде. Период полувыведения — около 6 ч у здоровых лиц и 12 ч — у лиц в возрасте старше 65 лет. Прием пищи не влияет на фармакокинетические параметры.