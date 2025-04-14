Кардазин-Здоровье (Cardasin-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
132,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
121,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
109,00
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
120,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
10.2 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
12.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
134,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
33.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Верховцево, ул. Центральная, 63-А
53.1 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн