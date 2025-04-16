Кардазин-Здоровье (Cardasin-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
132,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
132,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
115,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
138,30 грн