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Активные вещества — “Т”ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM)

ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM) Действующее вещество

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Найдено: 12 препаратов
Предуктал® MR таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифиц. высвоб., 35 мг, блистер, № 60; СЕРВЬЕ УКРАИНА
Предуктал® MR Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифиц. высвоб., 35 мг, блистер, № 60 СЕРВЬЕ УКРАИНА
В 1197 аптеках
от 283,78 грн
Цены в аптеках
Предуктал® ОД 80 мг капсулы пролонгированного действия твердые, 80 мг, блистер, № 30; Servier
Предуктал® ОД 80 мг Капсулы пролонгированного действия твердые, 80 мг, блистер, № 30 Servier
В 1097 аптеках
от 265,00 грн
Цены в аптеках
Тридуктан МВ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифиц. высвоб., 35 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 60; Acino
Тридуктан МВ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифиц. высвоб., 35 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 60 Acino
В 1085 аптеках
от 245,50 грн
Цены в аптеках
Предуктал® ОД 80 мг капсулы пролонгированного действия твердые, 80 мг, блистер, № 90; Servier
Предуктал® ОД 80 мг Капсулы пролонгированного действия твердые, 80 мг, блистер, № 90 Servier
В 815 аптеках
от 716,50 грн
Цены в аптеках
Карметадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифиц. высвоб., 35 мг, блистер, № 60; World Medicine
Карметадин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифиц. высвоб., 35 мг, блистер, № 60 World Medicine
В 565 аптеках
от 221,25 грн
Цены в аптеках
Триметазидин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Триметазидин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 267 аптеках
от 107,60 грн
Цены в аптеках
Кардазин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Корпорация Здоровье
Кардазин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 85,41 грн
Цены в аптеках
Предизин® таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг, блистер, № 60; Gedeon Richter
Предизин® Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг, блистер, № 60 Gedeon Richter
В 3 аптеках других городов
от 232,79 грн
Цены в других городах
Тридуктан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 60; Acino
Тридуктан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 60 Acino
В 1 аптеке других городов
от 102,68 грн
Цены в других городах
Трикард таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Трикард Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1 аптеке других городов
от 35,33 грн
Цены в других городах
Тридуктан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; Acino
Тридуктан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 Acino
Нет в наличии
Кардуктал таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Лекхим
Кардуктал Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Лекхим
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки п/о с модифицированным высвобождением.
ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM)
CAS №: 5011-34-7 C14H22N2O3
USPDDN: 1-(2,3,4-триметоксибензил)пиперазин.
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки п/о с модифицированным высвобождением.

антигипоксическое, антиангинальное средство. Триметазидин нормализует энергетический баланс в клетках при гипоксии, предотвращая снижение внутриклеточного содержания АТФ. Поддерживает клеточный гомеостаз, обеспечивая нормальное функционирование ионных каналов мембраны и трансмембранный транспорт ионов калия. При ишемии препятствует снижению энергетических резервов АТФ в клетках миокарда, способствует сохранению уровня АТФ и цАМФ в клетках мозга, поддерживает функциональную активность митохондрий гепатоцитов. У больных со стенокардией триметазидин с 15-го дня лечения увеличивает коронарный резерв, повышает толерантность к физическим нагрузкам, не влияя на ЧСС, снижает частоту приступов стенокардии, уменьшает количество принимаемого нитроглицерина. В оториноларингологической практике применение триметазидина улучшает переносимость вестибулярных проб, повышает остроту слуха, устраняет шум в ушах и головокружение при болезни Меньера и заболеваниях сосудов головного мозга. Триметазидин увеличивает функциональную активность сетчатки, что проявляется нормализацией показателей электроретинограммы.

стенокардия, хориоретинальные сосудистые нарушения, головокружение при болезни Меньера и поражении мозговых сосудов, шум в ушах.

внутрь по 60–70 мг/сут во время еды. Для таблеток по 20 мг суточная доза составляет 60 мг/сут в три приема. Для таблеток модифицированного высвобождения по 35 мг суточная доза составляет 70 мг/сут в 2 приема.

повышенная чувствительность к триметазидину, период кормления грудью.

боль в эпигастральной области, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, астения, сыпь, зуд, крапивница.
В отдельных случаях — ортостатическая гипотензия, покраснение лица.
Крайне редко возможно возникновение экстрапирамидных симптомов (тремор, ригидность, акинезия, нарушение устойчивости) — особенно у пациентов с болезнью Паркинсона, — которые уменьшаются после отмены препарата.

триметазидин не рекомендуется назначать в период беременности.
При почечной недостаточности рекомендуется проводить мониторинг функциональных показателей; при необходимости доза триметазидина может быть снижена.

триметазидин можно назначать в комбинации с гепарином, кальципарином, антагонистами витамина К, пероральными гиполипидемическими препаратами, ацетилсалициловой кислотой, блокаторами бета-адренорецепторов, антагонистами кальция, препаратами дигиталиса, другими антиангинальными препаратами.

случаи серьезной интоксикации маловероятны. Может проявляться артериальной гипотензией и гиперемией лица.