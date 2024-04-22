ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM)

антигипоксическое, антиангинальное средство. Триметазидин нормализует энергетический баланс в клетках при гипоксии, предотвращая снижение внутриклеточного содержания АТФ. Поддерживает клеточный гомеостаз, обеспечивая нормальное функционирование ионных каналов мембраны и трансмембранный транспорт ионов калия. При ишемии препятствует снижению энергетических резервов АТФ в клетках миокарда, способствует сохранению уровня АТФ и цАМФ в клетках мозга, поддерживает функциональную активность митохондрий гепатоцитов. У больных со стенокардией триметазидин с 15-го дня лечения увеличивает коронарный резерв, повышает толерантность к физическим нагрузкам, не влияя на ЧСС, снижает частоту приступов стенокардии, уменьшает количество принимаемого нитроглицерина. В оториноларингологической практике применение триметазидина улучшает переносимость вестибулярных проб, повышает остроту слуха, устраняет шум в ушах и головокружение при болезни Меньера и заболеваниях сосудов головного мозга. Триметазидин увеличивает функциональную активность сетчатки, что проявляется нормализацией показателей электроретинограммы.