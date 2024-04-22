ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM) Действующее вещество
антигипоксическое, антиангинальное средство. Триметазидин нормализует энергетический баланс в клетках при гипоксии, предотвращая снижение внутриклеточного содержания АТФ. Поддерживает клеточный гомеостаз, обеспечивая нормальное функционирование ионных каналов мембраны и трансмембранный транспорт ионов калия. При ишемии препятствует снижению энергетических резервов АТФ в клетках миокарда, способствует сохранению уровня АТФ и цАМФ в клетках мозга, поддерживает функциональную активность митохондрий гепатоцитов. У больных со стенокардией триметазидин с 15-го дня лечения увеличивает коронарный резерв, повышает толерантность к физическим нагрузкам, не влияя на ЧСС, снижает частоту приступов стенокардии, уменьшает количество принимаемого нитроглицерина. В оториноларингологической практике применение триметазидина улучшает переносимость вестибулярных проб, повышает остроту слуха, устраняет шум в ушах и головокружение при болезни Меньера и заболеваниях сосудов головного мозга. Триметазидин увеличивает функциональную активность сетчатки, что проявляется нормализацией показателей электроретинограммы.
стенокардия, хориоретинальные сосудистые нарушения, головокружение при болезни Меньера и поражении мозговых сосудов, шум в ушах.
внутрь по 60–70 мг/сут во время еды. Для таблеток по 20 мг суточная доза составляет 60 мг/сут в три приема. Для таблеток модифицированного высвобождения по 35 мг суточная доза составляет 70 мг/сут в 2 приема.
повышенная чувствительность к триметазидину, период кормления грудью.
боль в эпигастральной области, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, астения, сыпь, зуд, крапивница.
В отдельных случаях — ортостатическая гипотензия, покраснение лица.
Крайне редко возможно возникновение экстрапирамидных симптомов (тремор, ригидность, акинезия, нарушение устойчивости) — особенно у пациентов с болезнью Паркинсона, — которые уменьшаются после отмены препарата.
триметазидин не рекомендуется назначать в период беременности.
При почечной недостаточности рекомендуется проводить мониторинг функциональных показателей; при необходимости доза триметазидина может быть снижена.
триметазидин можно назначать в комбинации с гепарином, кальципарином, антагонистами витамина К, пероральными гиполипидемическими препаратами, ацетилсалициловой кислотой, блокаторами бета-адренорецепторов, антагонистами кальция, препаратами дигиталиса, другими антиангинальными препаратами.
случаи серьезной интоксикации маловероятны. Может проявляться артериальной гипотензией и гиперемией лица.