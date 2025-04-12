фармакодинамика. Инсулин глюлизин — рекомбинантный аналог инсулина человека, подобный ему по силе действия. Инсулин глюлизин действует быстрее и на протяжении меньшего, чем природный инсулин человека, времени. Основное действие инсулина и его аналогов, включая инсулин глюлизин, направлено на регуляцию метаболизма глюкозы. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови путем стимуляции периферической утилизации глюкозы, особенно в скелетных мышцах и жировой ткани, и угнетения синтеза глюкозы в печени. Инсулин предотвращает липолиз в адипоцитах, протеолиз и усиливает синтез белка.

Исследования у здоровых добровольцев и больных сахарным диабетом продемонстрировали, что при п/к введении инсулин глюлизин действует быстрее и на протяжении меньшего периода, чем обычный инсулин. Если инсулин глюлизин применяется в виде п/к инъекции, снижение уровня глюкозы в крови начинается в течение 10–20 мин.

После в/в введения действие препарата начиналось раньше и длилось меньше, а пик активности был более выраженным, чем при п/к введении. При в/в введении сахароснижающие эффекты инсулина глюлизина или простого человеческого инсулина были одинаково сильными. Одна единица инсулина глюлизина проявляет такую же сахароснижающую активность, как и одна единица простого человеческого инсулина.

Дозозависимость. В исследовании, в котором приняли участие 18 мужчин, больных сахарным диабетом 1-го типа в возрасте 21–50 лет, сахароснижающий эффект инсулина глюлизина был дозозависимым при применении в терапевтически значимых дозах 0,075–0,15 ЕД/кг массы тела, но менее пропорциональным при применении доз 0,3 ЕД/кг массы тела или выше, как и при применении человеческого инсулина. Эффект инсулина глюлизина наступает примерно вдвое быстрее и прекращается примерно на 2 ч раньше, чем эффект простого человеческого инсулина. В исследовании I фазы с участием пациентов с сахарным диабетом 1-го типа оценивали профили сахароснижающего эффекта инсулина глюлизина и простого инсулина человека, которые вводили п/к в дозе 0,15 ЕД/кг в разное время относительно 15-минутного стандартного приема пищи. Установлено, что при введении инсулина глюлизина за 2 мин до приема пищи наблюдается постпрандиальный гликемический контроль, подобный таковому при введении простого инсулина человека, который применялся за 30 мин до приема пищи. При сравнении сахароснижающих эффектов инсулина глюлизина и простого инсулина человека при введении за 2 мин до приема пищи инсулин глюлизин обеспечивал лучший постпрандиальный контроль, чем простой инсулин человека. Применение инсулина глюлизина через 15 мин после приема пищи обеспечивает гликемический контроль, подобный таковому при применении простого инсулина человека, введенного за 2 мин до начала приема пищи (рис. 1)







Рис. 1. Средний сахароснижающий эффект через 6 ч у 20 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Инсулин глюлизин, который вводили за 2 мин до начала приема пищи («глюлизин — перед едой») по сравнению с простым человеческим инсулином, который вводили за 30 мин до начала приема пищи («простой инсулин — за 30 мин до еды») (рис. 1А), и по сравнению с простым человеческим инсулином, который вводили за 2 мин до начала приема пищи («простой инсулин — перед едой») (рис. 1В). Инсулин глюлизин, который вводили через 15 мин после начала приема пищи («глюлизин — после еды») по сравнению с простым человеческим инсулином, который вводили за 2 мин до начала приема пищи («простой инсулин — перед едой») (рис. 1С). На оси x ноль (обозначен стрелкой) соответствует началу 15-минутного приема пищи.

Ожирение. Исследование I фазы, в котором применяли инсулин глюлизин, инсулин лизпро и простой человеческий инсулин у пациентов с ожирением, показало, что у этих пациентов инсулин глюлизин сохраняет свою способность действовать быстро. В этом исследовании время достижения 20% общей АUС и значение АUС 0–2 ч , которые являются показателями раннего действия инсулинов по снижению уровня глюкозы, равнялись соответственно 114 мин и 427 мг/кг для инсулина глюлизина, 121 мин и 354 мг/кг для инсулина лизпро, 150 мин и 197 мг/кг для простого инсулина человека (рис. 2).







Другое исследование I фазы по оценке инсулина глюлизина и инсулина лизпро, проведенное с участием 80 человек без сахарного диабета с широким диапазоном индексов массы тела (ИМТ) (18–46 кг/м2), продемонстрировало, что быстрое действие в целом сохраняется в широком диапазоне ИМТ, тогда как общий сахароснижающий эффект снижается при возрастании степени ожирения. Средняя общая AUC скорости инфузии глюкозы в период 0–1 ч составляла соответственно 102±75 и 158±100 мг/кг при применении инсулина глюлизина в дозах 0,2 и 0,4 ЕД/кг массы тела и соответственно 83,1±72,8 и 112,3±70,8 мг/кг при применении инсулина лизпро в дозах 0,2 и 0,4 ЕД/кг массы тела. Исследование I фазы с участием 18 пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа (ИМТ 35–40 кг/м2), которым вводили инсулин глюлизин и инсулин лизпро (90% ДИ 0,81–0,95 (p≤0,01)), показало, что инсулин глюлизин эффективно контролирует дневные постпрандиальных колебания уровня глюкозы в крови.

Клиническая эффективность и безопасность. Сахарный диабет 1-го типа — взрослые пациенты. В 26-недельном клиническом исследовании III фазы, в котором сравнивали инсулин глюлизин с инсулином лизпро, которые вводили п/к незадолго (за 0–15 мин) до приема пищи пациентам с сахарным диабетом 1-го типа, получавшим инсулин гларгин в качестве базального инсулина, инсулин глюлизин обеспечивал сопоставимый с инсулином лизпро контроль гликемии, о чем свидетельствовали изменения уровня гликозилированного гемоглобина (выраженного как эквивалент HbA1c) на момент конечной точки исследования по сравнению с исходным значением. Наблюдались сопоставимые значения уровня глюкозы в крови, определенные путем самоконтроля. В отличие от инсулина лизпро, при применении инсулина глюлизина не было потребности в повышении дозы базального инсулина.

12-недельное клиническое исследование III фазы с участием пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, получавших инсулин гларгин в качестве базального инсулина, свидетельствует о том, что эффективность инсулина глюлизина, введенного сразу после приема пищи, сопоставима с эффективностью введенных незадолго до приема пищи инсулина глюлизина (за 0–15 мин) или простого инсулина (за 30–45 мин).

Из популяции пациентов, выполнивших условия протокола исследования, в группе пациентов, получавших инсулин глюлизин до еды, выявлено статистически значимо более выраженное снижение уровня гликозилированного гемоглобина по сравнению с группой пациентов, получавших простой инсулин.

Сахарный диабет 1-го типа — педиатрические пациенты. В 26-недельном клиническом исследовании III фазы сравнивали инсулин глюлизин и инсулин лизпро, которые вводили путем п/к инъекций незадолго (за 0–15 мин) до приема пищи детям (в возрасте 4–5 лет: n=9; в возрасте 6–7 лет n=32 и в возрасте 8–11 лет: n=149) и подросткам (в возрасте 12–17 лет: n=382) с сахарным диабетом 1-го типа, получавших инсулин гларгин или нейтральный протамин Хагедорна (НПХ)-инсулин в качестве базального инсулина. Инсулин глюлизин обеспечивал сравнимый с инсулином лизпро контроль гликемии, о чем свидетельствовали изменения уровня гликозилированного гемоглобина (выраженного как эквивалент HbA1c) на момент конечной точки исследования по сравнению с исходным значением и уровня глюкозы при самостоятельном мониторировании пациентами.

Информации о клиническом примененим препарата Эпайдра деиям в возрасте до 6 лет недостаточно.

Сахарный диабет 2-го типа — взрослые пациенты. 26-недельное клиническое исследование III фазы с последующим 26-недельным наблюдением для оценки безопасности проводили с целью сравнения инсулина глюлизина (который вводили за 0–15 мин до приема пищи) с простым человеческим инсулином (который вводили за 30–45 мин до приема пищи), применяемых путем п/к инъекций у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые также получали НПХ-инсулин в качестве базального инсулина. Средний ИМТ пациентов составил 34,55 кг/м2. Было показано, что инсулин глюлизин сопоставим с простым человеческим инсулином по изменениям уровня гликозилированного гемоглобина (выраженного как эквивалент HbA1c) на момент конечной точки исследования через 6 мес от начала исследования по сравнению с исходным значением (−0,46% для инсулина глюлизина и −0,30% для простого человеческого инсулина, p=0,0029), на момент конечной точки исследования через 12 мес от начала исследования по сравнению с исходным значением (−0,23% для инсулина глюлизина и −0,13% для простого человеческого инсулина, разница была статистически незначимой). В этом исследовании большинство пациентов (79%) смешивали свой инсулин короткой продолжительности действия с НПХ-инсулином непосредственно перед выполнением инъекции, а 58% пациентов принимали пероральные сахароснижающие препараты на момент рандомизации и были проинструктированы о необходимости продолжать их принимать в той же дозе.

Раса и пол. В ходе контролируемых клинических исследований с участием взрослых пациентов инсулин глюлизин не продемонстрировал различия в безопасности и эффективности в подгруппах, отличавшихся по расе и полу.

Фармакокинетика. Более быстрая абсорбция инсулина глюлизина обеспечивается заменой аминокислоты аспарагина в позиции В3 инсулина человека лизином и лизина в позиции В29 глутаминовой кислотой. В исследовании с участием 18 мужчин в возрасте 21–50 лет, больных сахарным диабетом 1-го типа, действие инсулина глюлизина было дозозависимым при ранней, максимальной и общей экспозиции в диапазоне доз 0,075–0,4 ЕД/кг.

Абсорбция и биодоступность. Фармакокинетические профили у здоровых добровольцев и больных сахарным диабетом (1-го или 2-го типа) показали, что скорость абсорбции инсулина глюлизина была примерно в 2 раза выше и C max примерно в 2 раза выше по сравнению с таковыми у простого инсулина человека. В исследовании с участием пациентов с сахарным диабетом 1-го типа после п/к инъекции в дозе 0,15 ЕД/кг показатели Т max для инсулина глюлизина составили 55 мин и С max была 82±1,3 мкЕД/мл по сравнению с Т max 82 мин и С max 46±1,3 мкЕД/мл для простого инсулина человека. Среднее время удержания в системном кровотоке инсулина глюлизина было короче (98 мин), чем простого инсулина человека (161 мин) (рис. 3).







Рис. 3. Фармакокинетический профиль инсулина глюлизина и простого человеческого инсулина у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа после введения дозы 0,15 ЕД/кг.

В исследовании с участием пациентов с сахарным диабетом 2-го типа после п/к применения инсулина глюлизина в дозе 0,2 ЕД/кг максимальная концентрация составляет 91 мкЕД/мл с межквартильным диапазоном 78–104 мкЕД/мл.

При п/к инъекции инсулина глюлизина в переднюю брюшную стенку, бедро или дельтовидную мышцу профили «концентрация — время» были подобными, при этом абсорбция препарата более быстрая при введении в область живота, чем в область бедра. Абсорбция в месте инъекции в зоне дельтовидной мышцы имеет среднее значение между двумя вышеупомянутыми показателями (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Абсолютная биодоступность (70%) инсулина глюлизина подобна при введении в вышеупомянутых местах инъекций и имеет низкую индивидуальную вариабельность (коэффициент вариабельности — 11%). В/в болюсное применение инсулина глюлизина было причиной большего системного воздействия по сравнению с таковым при п/к инъекции, причем значение С max было примерно в 40 раз больше.

Ожирение. Другое исследование I фазы инсулина глюлизина и инсулина лизпро, проведенное с участием 80 человек без сахарного диабета с широким диапазоном ИМТ (18–46 кг/м2), продемонстрировало, что быстрая абсорбция и общая экспозиция в целом сохраняются в широком диапазоне ИМТ. Время до достижения 10% от общей экспозиции инсулина при применении инсулина глюлизина было примерно на 5–6 мин короче.

Распределение и выведение инсулина глюлизина и обычного человеческого инсулина после в/в введения подобно, при этом объем распределения составляет 13 и 22 л, а T ½ — 13 и 18 мин соответственно.

После п/к применения инсулин глюлизин выводится быстрее, чем обычный инсулин человека, со средней продолжительностью T ½ 42 мин для инсулина глюлизина и 86 мин для обычного инсулина. При анализе данных различных исследований с применением инсулина глюлизина с участием здоровых добровольцев или больных сахарным диабетом 1-го или 2-го типа Т ½ был в пределах 37–75 мин (межквартильный диапазон).

Инсулин глюлизин, как и человеческий инсулин, плохо связывается с белками плазмы крови.

Особенности применения препарата у отдельных групп пациентов

Пациенты с нарушениями функции почек. В клиническом исследовании с участием лиц без сахарного диабета и с функцией почек в широком диапазоне (клиренс креатинина >80 мл/мин, 30–50 мл/мин, <30 мл/мин) способность инсулина глюлизина к быстрому действию в целом сохранялась. Однако при нарушении функции почек потребность в инсулине может снижаться.

Пациенты с нарушениями функции печени. Фармакокинетические свойства инсулина глюлизина не исследовали у пациентов с нарушением функции печени.

Пациенты пожилого возраста. Относительно пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом существует очень ограниченная база данных фармакокинетики препарата.

Дети и подростки. Фармакокинетические и фармакодинамические свойства инсулина глюлизина у детей (7–11 лет) и подростков (12–16 лет), больных сахарным диабетом 1-го типа, следующие: инсулин глюлизин быстро усваивается у больных обеих возрастных групп и имеет такие же показатели Т max и С max , как и у взрослых (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Введение инсулина глюлизина непосредственно перед приемом пищи детям и подросткам обеспечивает лучший постпрандиальный гликемический контроль по сравнению с обычным инсулином человека, как и у взрослых больных (см. Фармакодинамика). Отклонение уровня глюкозы (AUC 0–6 ч ) составляет 641 мг/ч/дл для инсулина глюлизина и 801 мг/ч/дл для обычного инсулина человека.

Доклинические данные о безопасности применения не указывают на наличие токсичности (кроме связанной с гипогликемией), которая отличалась от показателей обычного инсулина человека или была клинически значимой для людей.