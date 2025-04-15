Львов (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1035,99 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,90 грн
1033,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1050,00
Экономия при брони: -16,50 грн
1033,50 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1055,60
Экономия при брони: -22,10 грн
1033,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
833,84
Экономия при брони: -7,04 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,40
Экономия при брони: -2,90 грн
1033,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -8,80 грн
1033,50 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,80 грн