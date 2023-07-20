ИНСУЛИН ГЛУЛИЗИН (INSULINUM GLULISINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р для инъекций.
MeSH: B3-лизил-B29-глутамилинсулин; инсулин, лизил(B3)-глутамил(B29)-.
NLM: инсулин (человеческий),3B-L-лизин-29B-L-глутаминовая кислота-.
инсулин глулизин — рекомбинантный аналог инсулина человека, подобный ему по силе действия. Инсулин глулизин действует быстрее и на протяжении меньшего, чем природный инсулин человека, времени. Основное действие инсулина и его аналогов, включая инсулин глулизин, направлено на регуляцию метаболизма глюкозы. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови путем стимуляции периферического накопления глюкозы, особенно в скелетных мышцах и жировой ткани, и угнетения синтеза глюкозы в печени. Инсулин предотвращает липолиз в адипоцитах, протеолиз и усиливает синтез белка.
сахарный диабет при необходимости применения инсулина у взрослых, подростков и детей в возрасте старше 6 лет.
инсулин глулизин вводят непосредственно до (0–15 мин) или сразу после еды. Доза подбирается и корректируется индивидуально.
Вводят п/к в область передней брюшной стенки, бедра или дельтовидной мышцы или путем непрерывной инфузии через брюшную стенку. Места для инъекций или инфузий в зоне инъекции (брюшная полость, бедро или дельтовидная мышца) следует поочередно менять.
Необходимо избегать повреждения кровеносных сосудов. После инъекции не следует делать массаж места инъекции.
повышенная чувствительность к инсулину глулизину, гипогликемия.
нарушения метаболизма: гипогликемия.
Влияние на кожу и подкожную жировую клетчатку: гиперемия, отек, зуд в месте инъекции; липодистрофия в месте инъекции при несоблюдении рекомендации об изменении места инъекции.
Общие реакции: реакции гиперчувствительности (крапивница, ощущение сдавления в груди, одышка, аллергический дерматит, зуд); анафилактические реакции.
применение в неадекватных дозах или прекращение лечения (особенно у больных инсулинзависимым сахарным диабетом) может привести к развитию потенциально летальных состояний — гипергликемии и диабетического кетоацидоза.
Потребность в инсулине может изменяться при сопутствующих заболеваниях или эмоциональных потрясениях.
к препаратам, которые могут привести к снижению уровня глюкозы в крови и повысить риск развития гипогликемии, относятся пероральные противодиабетические средства, ингибиторы АПФ, дизопирамид, фибраты, флуоксетин, ингибиторы МАО, пентоксифиллин, пропоксифен, салицилаты и сульфаниламиды.
К препаратам, которые могут привести к изменению уровня глюкозы в крови, относятся также ГКС, даназол, диазоксид, диуретики, глюкагон, изониазид, соматропин, симпатомиметики (эпинефрин, сальбутамол, тербуталин), гормоны щитовидной железы, эстрогены, прогестины (например в составе пероральных контрацептивов), ингибиторы протеиназы и антипсихотические средства (производные фенотиазина, оланзапин и клозапин).
Блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, соли лития или спирт этиловый могут привести как к повышению, так и к снижению гипогликемизирующего эффекта инсулина. Пентамидин может вызывать развитие как гипогликемии, так и гипергликемии.
Следует учитывать, что под влиянием таких лекарственных средств, как клонидин, гуанетидин, резерпин и блокаторы β-адренорецепторов, признаки обратного адренергического регулирования могут быть менее выражены или даже отсутствовать.
Взаимодействие с другими инсулинами: инсулин глулизин нельзя смешивать с любыми препаратами, отличающимися по составу от НПХ-инсулина (нейтральный протамин Хагедорна) человека.
проявляется гипогликемией как следствием чрезмерного действия инсулина по отношению к объему принятой пищи и затратам энергии. Гипогликемия может развиться постепенно.