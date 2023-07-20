к препаратам, которые могут привести к снижению уровня глюкозы в крови и повысить риск развития гипогликемии, относятся пероральные противодиабетические средства, ингибиторы АПФ, дизопирамид, фибраты, флуоксетин, ингибиторы МАО, пентоксифиллин, пропоксифен, салицилаты и сульфаниламиды.

К препаратам, которые могут привести к изменению уровня глюкозы в крови, относятся также ГКС, даназол, диазоксид, диуретики, глюкагон, изониазид, соматропин, симпатомиметики (эпинефрин, сальбутамол, тербуталин), гормоны щитовидной железы, эстрогены, прогестины (например в составе пероральных контрацептивов), ингибиторы протеиназы и антипсихотические средства (производные фенотиазина, оланзапин и клозапин).

Блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, соли лития или спирт этиловый могут привести как к повышению, так и к снижению гипогликемизирующего эффекта инсулина. Пентамидин может вызывать развитие как гипогликемии, так и гипергликемии.

Следует учитывать, что под влиянием таких лекарственных средств, как клонидин, гуанетидин, резерпин и блокаторы β-адренорецепторов, признаки обратного адренергического регулирования могут быть менее выражены или даже отсутствовать.

Взаимодействие с другими инсулинами: инсулин глулизин нельзя смешивать с любыми препаратами, отличающимися по составу от НПХ-инсулина (нейтральный протамин Хагедорна) человека.