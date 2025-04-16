Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,40
Экономия при брони: -1,10 грн
1035,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1012,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1103,03
Экономия при брони: -63,89 грн
1039,14 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1017,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1093,27
Экономия при брони: -72,64 грн
1020,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1090,68
Экономия при брони: -70,71 грн
1019,97 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1088,72
Экономия при брони: -65,17 грн
1023,55 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1035,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1012,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -7,00 грн
1035,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -7,00 грн
1035,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
219,79
Экономия при брони: -13,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -7,00 грн
1035,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1096,57
Экономия при брони: -64,17 грн
1032,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1037,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
833,84
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,40
Экономия при брони: -1,10 грн
1035,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -7,00 грн
1035,30 грн