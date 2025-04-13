Киев (адрес не указан)
Доступно в 592 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1041,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1041,95 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1055,60
Экономия при брони: -23,80 грн
1031,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1042,30
Экономия при брони: -10,50 грн
1031,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1033,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1068,95
Экономия при брони: -47,06 грн
1021,89 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1015,45 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1061,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1041,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1099,79
Экономия при брони: -79,48 грн
1020,31 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1036,40
Экономия при брони: -4,60 грн
1031,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1041,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1035,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1041,99 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1072,36
Экономия при брони: -52,78 грн
1019,58 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1039,00 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1033,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эпайдра® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка СолоСтар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
1066,26
Экономия при брони: -44,24 грн
1022,02 грн