фармакодинамика. Фурагин растворимый обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы патогенных стафилококков и других микроорганизмов, которые являются резистентными к антибиотикам и другим химиотерапевтическим средствам.

По сравнению с антибиотиками и сульфаниламидами резистентность к растворимому фурагину развивается медленно и незначительно.

Нитрофураны, в том числе фурагин растворимый, угнетают ферментативную систему микроорганизмов, а также замедляют другие биохимические процессы в их клетках, что, в свою очередь, приводит к разрушению клеточной оболочки или цитоплазматической мембраны бактерий. Нитрофураны улучшают лейкопоэз, усиливают способность лейкоцитов к фагоцитозу, способствуют процессу грануляции. Фурагин растворимый эффективен при лечении всех видов гнойных инфекций (также внешних). При обработке кожи или слизистой оболочки не оказывает раздражающего действия и не приводит к болевым ощущениям.

Фармакокинетика. Не изучалась.