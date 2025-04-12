Фурасол (Furasol)
Фурасол инструкция по применению
Состав
Фурагин растворимый - 0,1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фурагин растворимый обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы патогенных стафилококков и других микроорганизмов, которые являются резистентными к антибиотикам и другим химиотерапевтическим средствам.
По сравнению с антибиотиками и сульфаниламидами резистентность к растворимому фурагину развивается медленно и незначительно.
Нитрофураны, в том числе фурагин растворимый, угнетают ферментативную систему микроорганизмов, а также замедляют другие биохимические процессы в их клетках, что, в свою очередь, приводит к разрушению клеточной оболочки или цитоплазматической мембраны бактерий. Нитрофураны улучшают лейкопоэз, усиливают способность лейкоцитов к фагоцитозу, способствуют процессу грануляции. Фурагин растворимый эффективен при лечении всех видов гнойных инфекций (также внешних). При обработке кожи или слизистой оболочки не оказывает раздражающего действия и не приводит к болевым ощущениям.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Фурасол
воспаление полости рта и глотки. Инфицированные раны, ожоги и гнойные воспаления.
Применение Фурасол
р-р готовят непосредственно перед использованием. Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей воды. Теплый р-р применяют для полоскания ротовой полости и горла 2–3 раза в сутки. Р-р не хранить!
Инфицированные раны, ожоги и гнойное воспаление. Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей кипяченой или дистиллированной воды. Теплый р-р применяют для обработки инфицированных ран, ожогов и гнойных воспалений 1–2 раза в сутки.
Дети. Не применять для полоскания полости рта и горла у детей до 4 лет, поскольку ребенок еще не умеет самостоятельно полоскать полость рта и горло.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к фурагину растворимому и препаратам нитрофуранового ряда.
Аллергический дерматит.
Не применять для полоскания полости рта и горла у детей до 4 лет, поскольку ребенок еще не умеет самостоятельно полоскать полость рта и горло.
Побочные эффекты
обычно Фурасол переносится хорошо. В отдельных случаях при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции (сыпь, зуд).
Особые указания
р-р следует применять сразу после приготовления.
При применении р-ра возможно окрашивание кожи/слизистой оболочки в желтый цвет.
Возрастает вероятность развития аллергических реакций кожи в случае употребления алкоголя во время лечения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют. Отсутствуют данные контролируемых клинических исследований применения лекарственного средства во время беременности и кормления грудью.
Способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
в сочетании с антибиотиками проявляет выраженный синергизм. При употреблении алкоголя во время лечения Фурасолом повышается вероятность развития кожных аллергических реакций.
Передозировка
препарат малотоксичен. Случаев передозировки не отмечали.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.