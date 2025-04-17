Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,00
Экономия при брони: -8,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Экономия при брони: -36,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
112,44
Экономия при брони: -20,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
250,63
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,00
Экономия при брони: -36,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
244,98
Экономия при брони: -14,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
251,82
Экономия при брони: -22,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Экономия при брони: -36,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм