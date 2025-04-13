Киев (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -35,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
326,60
Экономия при брони: -87,83 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -35,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
249,65
Экономия при брони: -7,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
281,10
Экономия при брони: -42,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,15
Экономия при брони: -8,01 грн