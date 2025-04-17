Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
248,45
Экономия при брони: -25,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -43,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -43,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
274,40
Экономия при брони: -44,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
101,14
Экономия при брони: -11,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
281,10
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -43,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
213,68
Экономия при брони: -29,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Экономия при брони: -43,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Фурасол ополаскиватель, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
218,64
Экономия при брони: -34,80 грн