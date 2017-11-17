Амброксол (Ambroxolum) (168474) - инструкция по применению ATC-классификация
Амброксол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: 5 мл сиропа содержит амброксола гидрохлорида 15 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), этанол 96%, сорбит (Е 420), ароматизатор малиновый, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая сиропообразная жидкость сладкая на вкус с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.
Код АТХ R05C B06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Амброксол — муколитическое средство. Стимулирует серозные клетки бронхиальных желез слизистой оболочки бронхов, повышая содержание серозного секрета, и восстанавливает нарушенное соотношение серозно-слизистых компонентов мокроты. Препарат активизирует гидролизующие ферменты, усиливает высвобождение лизосом из клеток Кларка, что приводит к уменьшению вязкости мокроты. Амброксол повышает уровень сурфактанта в легких и мукоцилиарный транспорт мокроты.
Фармакокинетика.
При приеме внутрь амброксол практически полностью абсорбируется в пищеварительном тракте, быстро распределяется в тканях организма, наивысшая концентрация определяется в легких. Максимальная концентрация препарата в плазме крови достигается через 0,5–3 часа. Связывается с белками крови около 90%. Проникает через гематоэнцефалический барьер, плацентарный барьер, выделяется в грудное молоко. Не кумулирует. Метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием фармакологически неактивных метаболитов. Период полувыведения составляет 7–12 часов.
Показания
Секретолитическая терапия при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, связанных с нарушениями бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, судорожный синдром, редкие наследственные состояния, через которые возможна несовместимость с вспомогательным веществом препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение препарата и средств, угнетающих кашель, может привести к чрезмерному накоплению слизи вследствие угнетения кашлевого рефлекса. Поэтому такая комбинация возможна только после тщательной оценки врачом соотношения ожидаемой пользы и возможного риска.
Особенности применения
Всего несколько сообщений поступило о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, совпавших по времени с применением амброксола гидрохлорида. В основном их можно объяснить тяжестью течения основного заболевания и/или одновременным применением другого препарата. Также на начальной стадии синдрома Стивенса-Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические, подобные признаков начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных признаков начала гриппа симптомах может применяться симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистых оболочек следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлорид.
При нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например, при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия) препарат Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, следует применять с осторожностью, поскольку амброксола гидрохлорид может усиливать секрецию слизи.
Пациентам с нарушениями функции почек или тяжелой степенью печеночной недостаточности следует принимать Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, только после консультации с врачом. При применении амброксола гидрохлорида, как и любой действующей вещества, метаболизируется в печени, а затем выводится почками, происходит накопление метаболитов, образующихся в печени у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, содержит 2,0 г сорбита в 5 мл (эквивалентно 9,8 г при применении максимальной суточной дозы). Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.
Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, можно применять пациентам, больным сахарным диабетом.
Срок годности после вскрытия флакона — 30 суток.
Способ применения и дозы
Если не прописано иное, рекомендуемая доза Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, такова:
дети в возрасте до 2 лет 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 2 раза в сутки (эквивалентно 15 мг амброксола гидрохлорида в сутки);
дети 2–6 лет: 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза в сутки (эквивалентно 22,5 мг амброксола гидрохлорида в сутки);
дети 6–12 лет 5 мл (1 чайная ложка) 2–3 раза в сутки (эквивалентно 30–45 мг амброксола гидрохлорида в сутки);
взрослые и дети старше 12 лет: доза составляет 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в сутки (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки) в течение первых 2–3 дней и затем 10 мл (2 чайные ложки) 2 раза в сутки ( эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки).
При необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей старше 12 лет может быть усилен увеличением дозы до 20 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида/сут).
Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, можно применять независимо от приема пищи. Дозу Амброксола, сиропа 15 мг/5 мл, можно отмерить с помощью мерной ложечки, который прилагается.
Дается ограничений по длительности применения, но длительную терапию следует проводить под контролем.
Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, не следует применять дольше 4–5 дней без консультации с врачом.
Амброксол, сироп 15 мг/5 мл можно применять пациентам, больным сахарным диабетом;
5 мл содержит 2,0 г углеводов.
Дети
Препарат можно применять в педиатрической практике. Детям до 2-х лет применять по назначению врача.
Побочные реакции
Для оценки частоты побочных явлений было использовано следующую классификацию:
очень часто ≥1/10;
часто ≥1/100 —<1/10;
нечасто ≥1/1000 — <1/100;
редко ≥1/10000 — <1/1000;
очень редко <1/10000;
неизвестно невозможно оценить на основе имеющихся данных.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки:
редко — кожная сыпь, крапивница, эритема, аллергический контактный дерматит;
неизвестно — ангионевротический отек, зуд, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), другие реакции гиперчувствительности; тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны нервной системы:
часто — головная боль, дисгевзия (расстройство вкуса).
Со стороны желудочно-кишечного тракта:
часто — тошнота, изжога, чувство переполненности желудка, снижение чувствительности в ротовой полости;
редко — рвота, диарея, диспепсия, боль в желудке, сухость во рту;
очень редко — запор, слюнотечение;
неизвестно — сухость в горле.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:
часто — снижение чувствительности в глотке;
очень редко — ринорея;
неизвестно — одышка (как симптом реакции гиперчувствительности).
Со стороны мочевыделительной системы:
очень редко — дизурия.
Общие расстройства:
редко — лихорадка, реакции со стороны слизистых оболочек.
Препарат содержит метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216), которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконах или банках в пачке с ложкой мерной.
Категория отпуска
Без рецепта.