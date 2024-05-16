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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Киев (112598) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
68,60
Экономия: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
68,60
Экономия: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (2)
57,14
Экономия: -19,88 грн
37,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
57,14
Экономия: -19,88 грн
37,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (4)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
68,60
Экономия: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (4)
56,75
Экономия: -1,70 грн
55,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
71,90
Экономия: -21,77 грн
50,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (2)
57,14
Экономия: -19,88 грн
37,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (9)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
57,14
Экономия: -19,88 грн
37,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (6)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн