взрослые и дети с массой тела ≥40 кг



Интермиттирующее введение Инфекция Вводимая доза Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом 100–150 мг/кг массы тела/сут каждые 8 ч, максимально до 9 г в сутки1 Фебрильная нейтропения 2 г каждые 8 ч Внутрибольничная пневмония Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов 1–2 г каждые 8 ч Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложненные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом Осложненные инфекции мочевыводящих путей 1–2 г каждые 8 или 12 ч Профилактика инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция) 1 г во время индукции анестезии, 1 г в момент удаления катетера Хронический средний отит 12 г каждые 8 ч Злокачественный внешний отит Постоянная инфузия Инфекция Вводимая доза Фебрильная нейтропения Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 4–6 г каждые 24 ч1 Внутрибольничная пневмония Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложненные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом 1У взрослых пациентов с нормальной функцией почек 9 г/сут применяли без побочных реакций



Дети с массой тела <40 кг



Младенцы и дети в возрасте старше 2 мес и массой тела до 40 кг Инфекция Обычная доза Интермиттирующее введение Осложненные инфекции мочевыводящих путей 100–150 мг/кг массы тела/сут в 3 приема, максимально 6 г/сут Хронический средний отит Злокачественный внешний отит Нейтропения у детей 150 мг/кг массы тела/сут в 3 приема, максимально 6 г/сут Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов 100–150 мг/кг массы тела/сут в 3 приема, максимально 6 г/сут Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложненные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом Постоянная инфузия Фебрильная нейтропения Вводится нагрузочная доза 60–100 мг/кг массы тела с последующим постоянным инфузионным введением 100–200 мг/кг массы тела/сут, максимально до 6 г/сутки Внутрибольничная пневмония Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложненные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом Младенцы и дети в возрасте до 2 мес Инфекция Обычная доза Интермиттирующее введение Большинство инфекций 25–60 мг/кг массы тела/сут в 2 приема1 1У младенцев и детей в возрасте до 2 мес Т ½ из сыворотки крови может быть в 2–3 разы больше, чем у взрослых



*Если это ассоциируется или есть подозрение на ассоциацию с инфекциями, приведенными в разделе ПОКАЗАНИЯ.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Цефтум путем постоянной в/в инфузии у младенцев и детей в возрасте ≤2 мес не установлены.

Пациенты пожилого возраста. Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста с острыми инфекциями суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно у пациентов в возрасте старше 80 лет.

Печеночная недостаточность. Необходимости в коррекции дозы для больных с легкой и умеренной печеночной недостаточностью нет. Клинических исследований у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не проводили. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.

Почечная недостаточность. Цефтазидим выводится почками в неизмененном виде. Поэтому пациентам с нарушениями функции почек дозу следует снизить.

Начальная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на скорости клубочковой фильтрации.

Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — интермиттирующее введение.

Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг



Клиренс креатинина, мл/мин Уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл) Рекомендованная однократная доза цефтазидима, г Частота дозирования, ч 50–31 150–200 (1,7–2,3) 1 12 30–16 200–350 (2,3–4,0) 1 24 15–6 350–500 (4,0–5,6) 0,5 24 <5 >500 (>5,6) 0,5 48



Пациентам с тяжелыми инфекциями одноразовую дозу можно повысить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. У таких больных рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в сыворотке крови.

У детей клиренс креатинина следует скорригировать в соответствии с площадью поверхности тела или с массой тела.

Дети с массой тела <40 кг



Клиренс креатинина, мл/мин** Уровень креатинина* в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл) Рекомендованная индивидуальная доза мг/кг массы тела Частота дозирования (ч) 50–31 150–200 (1,7–2,3) 25 12 30–16 200–350 (2,3–4) 25 24 15–6 350–500 (4–5,6) 2,5 24 <5 >500 (>5,6) 12,5 48



*Уровень креатинина в сыворотке крови рассчитан в соответствии с рекомендациями и может точно не соответствовать уровню снижения функции почек у всех пациентов с почечной недостаточностью.

**Клиренс креатинина вычислен на основании площади поверхности тела или определен.

Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.

Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — постоянная инфузия

Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг



Клиренс креатинина, мл/мин Приблизительный уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл) Частота дозирования (ч) 50–31 150–200 (1,7–2,3) Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1–3 г каждые 24 ч 30–16 200–350 (2,3-4) Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 г каждые 24 ч ≤15 >350 (4–5,6) Не исследовали



Выбор дозы следует проводить с осторожностью. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.

Дети с массой тела <40 кг . Безопасность и эффективность применения препарата Цефтум путем постоянной в/в инфузии у детей, масса тела которых составляет <40 кг, с нарушенной функцией почек не установлены. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.

Если детям с нарушенной функцией почек необходимо применить препарат путем постоянной инфузии, следует клиренс креатинина скорректировать в соответствии с площадью поверхности тела ребенка или массой тела.

Гемодиализ . Т ½ цефтазидима из сыворотки крови во время гемодиализа составляет 3–5 ч.

После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая рекомендуется в таблице, приведенной ниже.

Перитонеальный диализ . Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при длительном амбулаторном перитонеальном диализе.

Кроме в/в применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно 125–250 мг на 2 л диализного р-ра).

Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводится длительный артериовенозный гемодиализ или высокопоточная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут в виде однократной дозы или в несколько приемов. Для низкопоточной гемофильтрации следует применять дозы, как при нарушении функции почек.

Для пациентов, которым проводится вено-венозная гемофильтрация и вено-венозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах.

Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительная вено-венозная гемофильтрация



Резидуальная функция почек (клиренс креатинина), мл/мин Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мина 5 16,7 33,3 50 0 250 250 500 500 5 250 250 500 500 10 250 500 500 750 15 250 500 500 750 20 500 500 500 750



аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 ч.

Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительный вено-венозный гемодиализ



Резидуальная функция почек (клиренс креатинина), мл/мин Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мина 1 л/ч 2 л/ч Скорость ультрафильтрации, л/ч 0,5 1 2 0,5 1 2 0 500 500 500 500 500 750 5 500 500 750 500 500 750 10 500 500 750 500 750 1000 15 500 750 750 750 750 1000 20 750 750 1000 750 750 1000



аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 ч.

Введение

Цефтум вводить в/в инъекционно или инфузионно, или путем глубокой в/м инъекции. Рекомендованными участками для в/м введения является верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.

Р-ры цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или в систему для в/в инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.

Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.

Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может меняться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные о чувствительности к антибиотику, особенно при лечении больных с тяжелыми инфекциями.

Инструкция по приготовлению

Цефтум совместим с большинством широко используемых р-ров для в/в введения. Однако не следует применять как растворитель натрия бикарбонат для инъекций (см. Несовместимость).

Флаконы всех размеров производят под сниженным давлением. По мере растворения препарата выделяется диоксид углерода и давление во флаконе повышается. На небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном препарате можно не обращать внимание.



Вводимая доза Необходимое количество растворителя, мл Приблизительная концентрация, мг/мл 1 г В/м 3 260 В/в болюсно 10 90 В/в инфузия 50* 20



*Примечание. Растворение следует проводить в два этапа.

Цефтазидим в концентрациях 1–мг/мл совместим с такими растворами: 0,9% р-р натрия хлорида; М/6 р-р натрия лактата; р-р Хартмана; 5% р-р глюкозы; 0,225% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы 0,45%; р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,9% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,18% р-р натрия хлорида и 4% р-р глюкозы; 10% р-р глюкозы 10% р-р глюкозы 40 и 0,9% р-р натрия хлорида; 10% р-р глюкозы 40 и 5% р-р глюкозы; 6% р-р декстрана 70 и 0,9% р-р натрия хлорида; 6% р-р декстрана 70 и 5% р-р глюкозы.

Цефтазидим в концентрациях 0,05–0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).

Цефтазидим для в/м введения можно растворять в 0,5% или 1% р-ре лидокаина гидрохлорида.

Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл с такими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% р-ре хлорида натрия или 0,5% р-ре глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг /мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; клоксацилин (клоксацилин натрия) 4 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мэкв/л в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций.

Содержимое флакона препарата Цефтум 1 г, растворенное в 3 мл воды для инъекций, можно добавить в количестве 1,5 мл в р-р метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба препарата сохраняют свою активность.

Приготовление р-ров для в/м или в/в болюсной инъекции

1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендованный объем растворителя.

2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного р-ра.

3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь р-р в шприц, при этом игла все время должна быть в р-ре. На маленькие пузырьки углекислого газа можно не обращать внимание.

Приготовление р-ров для в/в инфузии (флаконы 1 г и 2 г)

1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.

2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного р-ра.

3. Не вставлять иглу для воздуха до полного растворения препарата. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.

4. Не вынимая иглу для воздуха, довести общий объем до 50 мл. Вынуть иглу для воздуха, встряхнуть флакон и наладить систему для инфузий.

Примечание. Чтобы обеспечить стерильность препарата, очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.

Дети. Применять у детей с первых дней жизни.