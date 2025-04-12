Цефтум® (Ceftum)
Цефтум инструкция по применению
Состав
1 флакон содержит цефтазидим для инъекций стерильный (стерильная смесь цефтазидима пентагидрата и натрия карбоната) в пересчете на цефтазидим 1 г.
Цефтазидим - 1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефтазидим — это бактерицидный цефалоспориновый антибиотик, механизм действия которого связан с нарушением синтеза стенок бактериальной клетки.
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может меняться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные о чувствительности к антибиотику, особенно при лечении пациентов с тяжелыми инфекциями.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae.
Грамотрицательные аэробы: Citrobacter koseri, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp.
Штаммы с возможной приобретенной резистентностью
Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morgani.
Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia.
Грамположительные анаэробы: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Грамотрицательные анаэробы: Fusobacterium spp.
Нечувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Enterococcus spp., включаючи E. faecalis та E. faecium, Listeria spp.
Грамположительные анаэробы: Clostridium difficile.
Грамотрицательные анаэробы: Bacteroides spp., включаючи B. fragilis.
Другие: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
Фармакокинетика. У пациентов после в/м инъекции 500 мг и 1 г быстро достигаются максимальные пиковые концентрации 18 и 37 мг/л соответственно. Через 5 мин после в/в болюсного введения 500 мг, 1 г или 2 г в сыворотке крови достигаются концентрации в среднем 46; 87 или 170 мг/л соответственно. Терапевтически эффективные концентрации остаются в сыворотке крови даже через 8–12 ч после в/в и в/м введения. Связывание с белками плазмы крови составляет около 10%. Концентрация цефтазидима, превышающая МИК для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в таких тканях и средах, как кости, сердце, желчь, мокрота; внутриглазная, синовиальная, плевральная и перитонеальная жидкости. Цефтазидим быстро проникает через плаценту и в грудное молоко. Препарат плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер, при отсутствии воспаления концентрация препарата в ЦНС низкая. Однако при воспалении мозговых оболочек концентрация цефтазидима в ЦНС составляет 4–20 мг/л и выше, что соответствует уровню его терапевтической концентрации.
Цефтазидим не метаболизируется в организме. После парентерального введения достигается высокая и устойчивая концентрация цефтазидима в сыворотке крови. Т½ составляет примерно 2 ч. Препарат выводится в неизмененном виде в активной форме с мочой путем гломерулярной фильтрации; около 80–90% дозы выводится с мочой в течение 24 ч. У пациентов с нарушением функции почек элиминация цефтазидима уменьшается, поэтому дозу следует снижать. Менее 1% препарата выводится с желчью, что значительно ограничивает количество препарата, которое попадает в кишечник.
Показания Цефтум
лечение взрослых и детей, включая новорожденных, со следующими инфекциями:
— внутрибольничная пневмония;
— инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом;
— актериальный менингит;
— хронический средний отит;
— злокачественный наружный отит;
— осложненные инфекции мочевыводящих путей;
— осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
— осложненные инфекции брюшной полости;
— инфекции костей и суставов;
— перитонит, связанный с проведением диализа у больных, находящихся на непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе.
Лечение бактериемии, возникающей у пациентов в результате любой из приведенных выше инфекций.
Цефтазидим можно применять для лечения больных с нейтропенией и лихорадкой, которые возникают в результате бактериальной инфекции.
Цефтазидим можно применять для профилактики инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция).
При назначении цефтазидима следует учитывать его антибактерильный спектр, направленный главным образом против грамотрицательных аэробных (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Цефтазидим следует применять с другими антибактериальными средствами, если ожидается, что ряд микроорганизмов, вызвавших инфекцию, не подпадают под спектр действия цефтазидима.
Назначать препарат следует в соответствии с существующими официальными рекомендациями по назначению антибактериальных средств.
Применение Цефтум
взрослые и дети с массой тела ≥40 кг
|Интермиттирующее введение
|Инфекция
|Вводимая доза
|Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|100–150 мг/кг массы тела/сут каждые 8 ч, максимально до 9 г в сутки1
|Фебрильная нейтропения
|2 г каждые 8 ч
|Внутрибольничная пневмония
|Бактериальный менингит
|Бактериемия*
|Инфекции костей и суставов
|1–2 г каждые 8 ч
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|1–2 г каждые 8 или 12 ч
|Профилактика инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция)
|1 г во время индукции анестезии, 1 г в момент удаления катетера
|Хронический средний отит
|12 г каждые 8 ч
|Злокачественный внешний отит
|Постоянная инфузия
|Инфекция
|Вводимая доза
|Фебрильная нейтропения
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 4–6 г каждые 24 ч1
|Внутрибольничная пневмония
|Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|Бактериальный менингит
|Бактериемия*
|Инфекции костей и суставов
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|1У взрослых пациентов с нормальной функцией почек 9 г/сут применяли без побочных реакций
Дети с массой тела <40 кг
|Младенцы и дети в возрасте старше 2 мес и массой тела до 40 кг
|Инфекция
|Обычная доза
|Интермиттирующее введение
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|100–150 мг/кг массы тела/сут в 3 приема, максимально 6 г/сут
|Хронический средний отит
|Злокачественный внешний отит
|Нейтропения у детей
|150 мг/кг массы тела/сут в 3 приема, максимально 6 г/сут
|Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|Бактериальный менингит
|Бактериемия*
|Инфекции костей и суставов
|100–150 мг/кг массы тела/сут в 3 приема, максимально 6 г/сут
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Постоянная инфузия
|Фебрильная нейтропения
|Вводится нагрузочная доза 60–100 мг/кг массы тела с последующим постоянным инфузионным введением 100–200 мг/кг массы тела/сут, максимально до 6 г/сутки
|Внутрибольничная пневмония
|Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|Бактериальный менингит
|Бактериемия*
|Инфекции костей и суставов
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Младенцы и дети в возрасте до 2 мес
|Инфекция
|Обычная доза
|Интермиттирующее введение
|Большинство инфекций
|25–60 мг/кг массы тела/сут в 2 приема1
|1У младенцев и детей в возрасте до 2 мес Т½ из сыворотки крови может быть в 2–3 разы больше, чем у взрослых
*Если это ассоциируется или есть подозрение на ассоциацию с инфекциями, приведенными в разделе ПОКАЗАНИЯ.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Цефтум путем постоянной в/в инфузии у младенцев и детей в возрасте ≤2 мес не установлены.
Пациенты пожилого возраста. Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста с острыми инфекциями суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно у пациентов в возрасте старше 80 лет.
Печеночная недостаточность. Необходимости в коррекции дозы для больных с легкой и умеренной печеночной недостаточностью нет. Клинических исследований у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не проводили. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Почечная недостаточность. Цефтазидим выводится почками в неизмененном виде. Поэтому пациентам с нарушениями функции почек дозу следует снизить.
Начальная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на скорости клубочковой фильтрации.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — интермиттирующее введение.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная однократная доза цефтазидима, г
|Частота дозирования, ч
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|1
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4,0)
|1
|24
|15–6
|350–500 (4,0–5,6)
|0,5
|24
|<5
|>500 (>5,6)
|0,5
|48
Пациентам с тяжелыми инфекциями одноразовую дозу можно повысить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. У таких больных рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в сыворотке крови.
У детей клиренс креатинина следует скорригировать в соответствии с площадью поверхности тела или с массой тела.
Дети с массой тела <40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин**
|Уровень креатинина* в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная индивидуальная доза мг/кг массы тела
|Частота дозирования (ч)
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|25
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|25
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|2,5
|24
|<5
|>500 (>5,6)
|12,5
|48
*Уровень креатинина в сыворотке крови рассчитан в соответствии с рекомендациями и может точно не соответствовать уровню снижения функции почек у всех пациентов с почечной недостаточностью.
**Клиренс креатинина вычислен на основании площади поверхности тела или определен.
Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — постоянная инфузия
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Частота дозирования (ч)
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1–3 г каждые 24 ч
|30–16
|200–350 (2,3-4)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 г каждые 24 ч
|≤15
|>350 (4–5,6)
|Не исследовали
Выбор дозы следует проводить с осторожностью. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Дети с массой тела <40 кг. Безопасность и эффективность применения препарата Цефтум путем постоянной в/в инфузии у детей, масса тела которых составляет <40 кг, с нарушенной функцией почек не установлены. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Если детям с нарушенной функцией почек необходимо применить препарат путем постоянной инфузии, следует клиренс креатинина скорректировать в соответствии с площадью поверхности тела ребенка или массой тела.
Гемодиализ. Т½ цефтазидима из сыворотки крови во время гемодиализа составляет 3–5 ч.
После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая рекомендуется в таблице, приведенной ниже.
Перитонеальный диализ. Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при длительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Кроме в/в применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно 125–250 мг на 2 л диализного р-ра).
Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводится длительный артериовенозный гемодиализ или высокопоточная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут в виде однократной дозы или в несколько приемов. Для низкопоточной гемофильтрации следует применять дозы, как при нарушении функции почек.
Для пациентов, которым проводится вено-венозная гемофильтрация и вено-венозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах.
Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительная вено-венозная гемофильтрация
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина), мл/мин
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мина
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 ч.
Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительный вено-венозный гемодиализ
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина), мл/мин
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мина
|1 л/ч
|2 л/ч
|Скорость ультрафильтрации, л/ч
|0,5
|1
|2
|0,5
|1
|2
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 ч.
Введение
Цефтум вводить в/в инъекционно или инфузионно, или путем глубокой в/м инъекции. Рекомендованными участками для в/м введения является верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.
Р-ры цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или в систему для в/в инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.
Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может меняться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные о чувствительности к антибиотику, особенно при лечении больных с тяжелыми инфекциями.
Инструкция по приготовлению
Цефтум совместим с большинством широко используемых р-ров для в/в введения. Однако не следует применять как растворитель натрия бикарбонат для инъекций (см. Несовместимость).
Флаконы всех размеров производят под сниженным давлением. По мере растворения препарата выделяется диоксид углерода и давление во флаконе повышается. На небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном препарате можно не обращать внимание.
|Вводимая доза
|Необходимое количество растворителя, мл
|Приблизительная концентрация, мг/мл
|1 г
|В/м
|3
|260
|В/в болюсно
|10
|90
|В/в инфузия
|50*
|20
*Примечание. Растворение следует проводить в два этапа.
Цефтазидим в концентрациях 1–мг/мл совместим с такими растворами: 0,9% р-р натрия хлорида; М/6 р-р натрия лактата; р-р Хартмана; 5% р-р глюкозы; 0,225% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы 0,45%; р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,9% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,18% р-р натрия хлорида и 4% р-р глюкозы; 10% р-р глюкозы 10% р-р глюкозы 40 и 0,9% р-р натрия хлорида; 10% р-р глюкозы 40 и 5% р-р глюкозы; 6% р-р декстрана 70 и 0,9% р-р натрия хлорида; 6% р-р декстрана 70 и 5% р-р глюкозы.
Цефтазидим в концентрациях 0,05–0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).
Цефтазидим для в/м введения можно растворять в 0,5% или 1% р-ре лидокаина гидрохлорида.
Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл с такими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% р-ре хлорида натрия или 0,5% р-ре глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг /мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; клоксацилин (клоксацилин натрия) 4 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мэкв/л в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций.
Содержимое флакона препарата Цефтум 1 г, растворенное в 3 мл воды для инъекций, можно добавить в количестве 1,5 мл в р-р метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба препарата сохраняют свою активность.
Приготовление р-ров для в/м или в/в болюсной инъекции
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендованный объем растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного р-ра.
3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь р-р в шприц, при этом игла все время должна быть в р-ре. На маленькие пузырьки углекислого газа можно не обращать внимание.
Приготовление р-ров для в/в инфузии (флаконы 1 г и 2 г)
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного р-ра.
3. Не вставлять иглу для воздуха до полного растворения препарата. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.
4. Не вынимая иглу для воздуха, довести общий объем до 50 мл. Вынуть иглу для воздуха, встряхнуть флакон и наладить систему для инфузий.
Примечание. Чтобы обеспечить стерильность препарата, очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.
Дети. Применять у детей с первых дней жизни.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефтазидиму или другим компонентам препарата.
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Наличие в анамнезе тяжелой гиперчувствительности (например анафилактические реакции) к другим бета-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамамы и карбапенемы).
Побочные эффекты
побочные эффекты были классифицированы по частоте их возникновения — от очень частых до нечастых, а также по органам и системам: очень часто ≥1/10; часто ≥1/100 и <1/10; нечасто ≥1/1000 и <1/100; редко ≥1/10 000 и <1/1000; очень редко <1/10 000; частота неизвестна.
Инфекции и инвазии: нечасто — кандидоз (включая вагинит и стоматит).
Кровеносная и лимфатическая системы: часто — эозинофилия и тромбоцитоз; нечасто — лейкопения, нейтропения и тромбоцитопения; частота неизвестна — лимфоцитоз, гемолитическая анемия и агранулоцитоз.
Иммунная система: частота неизвестна — анафилаксия (включая бронхоспазм и/или артериальную гипотензию).
Нервная система: нечасто — головокружение, головная боль; частота неизвестна — парестезии.
Сообщалось о случаях неврологических осложнений, таких как тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома у больных с почечной недостаточностью, для которых доза цефтазидима не была соответственно снижена.
Сосудистые нарушения: часто — флебит или тромбофлебит в месте введения препарата.
Желудочно-кишечные нарушения: часто — диарея; нечасто — тошнота, рвота, боль в животе и колит.
Как и при применении других цефалоспоринов, колит может быть связан с Clostridium difficile и может проявляться в виде псевдомембранозного колита (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); частота неизвестна — нарушение вкуса.
Мочевыделительная система: очень редко — интерстициальный нефрит, ОПН.
Гепатобилиарные реакции: часто — транзиторное повышение уровня одного или нескольких печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ЛДГ, гамма-глютамилтранспептидаза, ЩФ); частота неизвестна — желтуха.
Кожа и подкожные ткани: часто — макулопапулезная сыпь или крапивница; нечасто — зуд; частота неизвестна — ангионевротический отек, полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Общие расстройства и реакции в месте введения: часто — боль и/или воспаление в месте инъекции; нечасто — лихорадка.
Лабораторные показатели: часто — положительный тест Кумбса; нечасто — как и при применении других цефалоспоринов, иногда наблюдалось транзиторное повышение уровня мочевины крови, азота мочевины крови и/или креатинина в сыворотке крови.
Положительная реакция Кумбса наблюдается приблизительно у 5% пациентов, что может влиять на определение группы крови.
Особые указания
как и при применении других бета-лактамных антибиотиков, сообщали о тяжелых и иногда летальных реакциях гиперчувствительности. В случае возникновения тяжелых реакций гиперчувствительности лечение цефтазидимом следует немедленно прекратить и предпринять соответствующие неотложные меры.
Перед началом терапии следует определить наличие у пациента в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности к цефтазидиму, цефалоспориновым антибиотикам или другим бета-лактамным антибиотикам. С осторожностью назначать больным, у которых были отмечены несерьезные реакции гиперчувствительности на другие бета-лактамные антибиотики.
Цефтазидим не является приемлемым препаратом для монотерапии при некоторых типах инфекций, если только возбудитель болезни неизвестен и неизвестно, что он чувствителен к этому препарату или существует большая вероятность того, что возможный возбудитель будет чувствительным к лечению цефтазидимом. Это особенно важно, когда решается вопрос о лечении пациентов с бактериемией, бактериальным менингитом, инфекциями кожи и мягких тканей, инфекциями костей и суставов. Кроме того, цефтазидим чувствителен к гидролизу некоторыми бета-лактамазами с расширенным спектром действия. Поэтому при выборе цефтазидима для лечения следует учесть информацию о распространении микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы с расширенным спектром действия.
Одновременное лечение высокими дозами цефалоспоринов и нефротоксичными препаратами, такими как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например фуросемид), может неблагоприятно влиять на функцию почек. Опыт клинического применения цефтазидима показал, что при соблюдении рекомендованной дозировки это явление маловероятно. Нет данных, что цефтазидим неблагоприятно влияет на функцию почек в обычных терапевтических дозах.
Цефтазидим выводится почками, поэтому дозу следует снижать в соответствии со степенью поражения почек. Сообщали о случаях неврологических осложнений, когда доза не была соответствующим образом снижена (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Как и при применении других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение препаратом Цефтум может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов (например Candida, Enterococci); в этом случае может потребоваться прекращение лечения или применение других необходимых мер. Очень важно постоянно контролировать состояние больного.
При применении антибиотиков сообщали о случаях псевдомембранозного колита, который может быть различной степени тяжести — от легкого до угрожающего жизни. Поэтому важно учесть установление этого диагноза у пациентов, у которых возникла диарея во время или после применения антибиотика. В случае длительной и значительной диареи или если у пациента возникают спазмы, лечение следует немедленно прекратить, провести дальнейшее обследование и при необходимости назначить специфическое лечение Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, замедляющие перистальтику кишечника.
Как и при применении других цефалоспоринов и пенициллинов широкого спектра действия, некоторые ранее чувствительные штаммы Enterobacter spp. и Serratia spp. могут стать резистентными во время лечения цефтазидимом. В таких случаях следует периодически проводить исследования на чувствительность.
Цефтум в своем составе содержит натрий (1 флакон с 1 г цефтазидима — 0,063 г натрия), что следует учитывать при лечении пациентов, находящихся на натрий-контролируемой диете.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по лечению цефтазидимом беременных ограничены. Исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное влияние на беременность, эмбриональное или постнатальное развитие. Назначать беременным следует только тогда, когда польза от его применения превышает возможный риск.
Цефтазидим выводится в грудное молоко в небольших количествах, поэтому при применении в терапевтических дозах воздействия на ребенка, который находится на грудном вскармливании, не ожидается. Цефтазидим можно применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Соответствующих исследований не проводили. Но возникновение таких побочных реакций, как головокружение, может повлиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
одновременное применение высоких доз препарата с нефротоксичными лекарственными средствами может отрицательно влиять на функцию почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Хлорамфеникол (левомицетин) in vitro является антагонистом цефтазидима и других цефалоспоринов. Клиническое значение этого явления неизвестно, однако, если предлагается одновременное применение Цефтума с хлорамфениколом, следует учесть возможность антагонизма.
Как и другие антибиотики, Цефтум может влиять на флору кишечника, что приведет к уменьшению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивных средств.
Цефтазидим не влияет на результаты определения глюкозурии энзимными методами, однако небольшое влияние на результаты анализа может наблюдаться при применении методов восстановления меди (Бенедикта, Фелинга, Клинитест).
Цефтазидим не влияет на щелочнопикратный метод определения креатинина.
Несовместимость. Цефтум менее стабилен в р-ре натрия бикарбоната для инъекций, чем в других р-рах для в/в введения, поэтому он не рекомендуется как растворитель.
Цефтазидим и аминогликозиды не следует смешивать в одной инфузионной системе или шприце.
Наблюдались случаи образования осадка, когда к р-ру цефтазидима добавляли ванкомицин, поэтому рекомендуется промывать инфузионные системы и в/в катетеры между использованием этих препаратов.
Передозировка
передозировка может привести к неврологическим осложнениям, таким как энцефалопатия, судороги и кома. Симптомы передозировки могут возникнуть у пациентов с почечной недостаточностью, если не снизить у них соответствующим образом дозу (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Концентрацию цефтазидима в сыворотке крови можно снизить путем гемодиализа или перитонеального диализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.