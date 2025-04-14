Одесса (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1347,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1399,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1414,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1464,14
Экономия при брони: -61,19 грн
1402,95 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,60
Экономия при брони: -55,30 грн
1363,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1348,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1403,34 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1403,30
Экономия при брони: -40,00 грн
1363,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1498,88
Экономия при брони: -77,02 грн
1421,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,60 грн