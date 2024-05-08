взрослые. В большинстве случаев суточная доза составляет 1–6 г 2–3 раза в сутки путем в/в или в/м инъекции.

Инфекции мочеполовых путей и менее тяжелые инфекции: 500 мг–1 г каждые 12 ч. Большинство инфекций: 1 г каждые 8 ч или 2 г каждые 12 ч. Очень тяжелые инфекции, особенно у больных с иммунодефицитом, включая больных с нейтропенией: 2 г каждые 8 или 12 ч или 3 г каждые 12 ч. Муковисцидоз при осложнении синегнойной инфекцией легких: от 100 до 150 мг/кг/сут в 3 приема.

Терапию препаратом следует продолжать еще 2 дня после купирования симптомов инфекции, но при инфекции тяжелой степени лечение может быть более продолжительным. С профилактической целью при оперативных вмешательствах на предстательной железе следует ввести 1 г во время индукции в анестезию, вторую дозу вводят в момент удаления катетера из уретры.

Новорожденные (0–2 мес): 25–60 мг/кг/сут в виде 2 инъекций. У новорожденных T ½ цефтазидима из плазмы крови может быть в 3–4 раза больше, чем у взрослых.

Дети в возрасте старше 2 мес и до 1 года: 30–100 мг/кг/сут в 2–3 приема. Детям в случае иммунодефицита, муковисцидоза или менингита рекомендуется вводить дозы до 150 мг/кг/сут (максимально 6 г/сут) в 3 приема.

Больные пожилого возраста. Учитывая снижение клиренса цефтазидима, у больных пожилого возраста при острых инфекциях суточная доза не должна превышать 3 г (особенно для пациентов в возрасте старше 80 лет). Длительность терапии определяется индивидуально.