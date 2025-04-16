Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1447,04
Экономия при брони: -54,04 грн
1393,00 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1281,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1373,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1477,84
Экономия при брони: -84,84 грн
1393,00 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1224,15
Экономия при брони: -51,05 грн
1173,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1403,30
Экономия при брони: -71,90 грн
1331,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1256,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Цефтум® порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1418,40 грн