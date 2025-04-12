Стодаль® (Stodal)
Стодаль инструкция по применению
Состав
Пульсатилла (Anemone pulsatilla) 6CH - 0,95 г/100 г
Румекс криспус (Rumex crispus) 6CH - 0,95 г/100 г
Бриониа диоика (Bryonia dioica) 3CH - 0,95 г/100 г
Ипекакуана (Ipecacuanha) 3CH - 0,95 г/100 г
Спонгия тоста (Spongia tosta) 3CH - 0,95 г/100 г
Стикта пульмонария (Sticta pulmonaria) 3CH - 0,95 г/100 г
Антимониум тартарикум (Antimonium tartaricum) 6CH - 0,95 г/100 г
Миокардиум (Myocardium) 6CH - 0,95 г/100 г
Коккус какти (Coccus cacti) 3CH - 0,95 г/100 г
Дрозера MT (Drosera MT) - 0,95 г/100 г
Фармакологические свойства
Гомеопатическое средство. Фармакологические свойства препарата обусловлены комплексным действием активных компонентов, оказывающих бронхолитическое, отхаркивающее, муколитическое действие. Стодаль уменьшает вязкость мокроты, улучшает ее отхождение. Также оказывает увлажняющее действие при сухом кашле и уменьшает позывы к кашлю при спастическом, влажном кашле.
Показания Стодаль
симптоматическое лечение продуктивного и непродуктивного кашля у взрослых и детей.
Применение Стодаль
взрослые: разовая доза 15 мл сиропа (используя мерную чашку) 3–5 раз в сутки.
Дети: разовая доза 5 мл сиропа (используя мерную чашку) 3–5 раз в сутки.
Продолжительность терапии определяется индивидуально. Через 7 дней при отсутствии улучшения лечение препаратом можно отменить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата; наличие наследственной непереносимости фруктозы, глюкозо–галактозной мальабсорбции или сахаразо–изомальтазной недостаточности.
Побочные эффекты
у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны кратковременные кожные высыпания.
Особые указания
данная лекарственная форма содержит 1,74% в/в спирта этилового.
5 мл сиропа содержит 0,069 г спирта этилового и 3,75 г сахарозы.
15 мл сиропа содержит 0,206 г спирта этилового и 11,25 г сахарозы. Не рекомендуется лицам, склонным к алкоголизму.
Пациентам групп повышенного риска с нарушением функции печени или эпилепсией следует принимать во внимание наличие спирта в препарате.
Применение в период беременности или кормления грудью. Состав компонентов и наличие спирта в препарате необходимо учитывать в период беременности и кормления грудью. Целесообразно применять препарат в том случае, когда ожидаемый положительный эффект превышает потенциальный риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не выявлена.
Дети. Стодаль сироп рекомендуется применять у детей в возрасте от 2 лет и старше.
Взаимодействия
не установлены.
Передозировка
не сообщалось
Условия хранения
при температуре 4–25 °C.