данная лекарственная форма содержит 1,74% в/в спирта этилового.

5 мл сиропа содержит 0,069 г спирта этилового и 3,75 г сахарозы.

15 мл сиропа содержит 0,206 г спирта этилового и 11,25 г сахарозы. Не рекомендуется лицам, склонным к алкоголизму.

Пациентам групп повышенного риска с нарушением функции печени или эпилепсией следует принимать во внимание наличие спирта в препарате.

Применение в период беременности или кормления грудью. Состав компонентов и наличие спирта в препарате необходимо учитывать в период беременности и кормления грудью. Целесообразно применять препарат в том случае, когда ожидаемый положительный эффект превышает потенциальный риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не выявлена.

Дети. Стодаль сироп рекомендуется применять у детей в возрасте от 2 лет и старше.