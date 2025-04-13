Киев (адрес не указан)
Доступно в 447 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
331,60
Экономия при брони: -51,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
331,60
Экономия при брони: -51,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,86
Экономия при брони: -17,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
296,47
Экономия при брони: -19,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
293,73
Экономия при брони: -22,94 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
331,60
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron