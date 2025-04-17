Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
293,22
Экономия при брони: -22,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
299,07
Экономия при брони: -34,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
294,93
Экономия при брони: -30,18 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
309,08
Экономия при брони: -34,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
292,96
Экономия при брони: -28,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
299,72
Экономия при брони: -27,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
273,77
Экономия при брони: -11,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн