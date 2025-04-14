Харьков (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
325,33
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
323,00
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
334,19
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
308,47
Экономия при брони: -29,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Boiron
316,30 грн