Серетид Дискус (Seretide Diskus)
Серетид Дискус инструкция по применению
Состав
Салметерол 50 мкг/доза
Флютиказона пропионат 250 мкг/доза
Прочие ингредиенты: лактозы моногидрат.
Сальметерол - 50 мкг/доза
Флютиказона пропионат - 250 мкг/доза
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Серетид Дискус содержит сальметерол и флютиказона пропионат, имеющие разные механизмы действия.
Сальметерол — селективный агонист β2-адренорецепторов длительного действия (12 ч), имеющий длинную боковую цепочку, которая связывается с наружным доменом рецептора. Сальметерол обеспечивает более длительную бронходилатацию (не менее 12 ч), чем рекомендуемые дозы традиционных агонистов β2-адренорецепторов короткого действия.
Флютиказона пропионат при ингаляционном введении в рекомендуемых дозах оказывает выраженное глюкокортикоидное противовоспалительное действие на легкие, которое проявляется уменьшением выраженности клинических симптомов и частоты обострений БА без побочных эффектов, характерных для системных ГКС.
Фармакокинетика. При одновременном применении сальметерола и флютиказона пропионата ингаляционным путем фармакокинетика каждого компонента остается такой, как при их применении по отдельности, поэтому фармакокинетика каждого описана отдельно.
Сальметерол. Сальметерол оказывает местное действие в легочной ткани, поэтому его терапевтический эффект не коррелирует с концентрацией в плазме крови. Кроме того, данные по фармакокинетике сальметерола ограничены, поскольку существуют технические сложности определения очень низких концентраций препарата в плазме крови (приблизительно 200 пг/мл и менее) после его ингаляционного применения в терапевтических дозах.
Флютиказона пропионат. Абсолютная биодоступность флютиказона пропионата после ингаляционного введения у здоровых лиц составляла около 5–11% от номинальной дозы, в зависимости от используемого ингаляционного устройства. У больных БА отмечают более низкие уровни системной экспозиции при ингаляционном применении флютиказона пропионата. Системная абсорбция происходит преимущественно в легких, вначале быстро, затем замедляется. Часть ингаляционной дозы может проглатываться, однако системное действие остается минимальным вследствие низкой растворимости флютиказона пропионата в воде и интенсивного метаболизма первого прохождения через печень. Биодоступность при его всасывании в ЖКТ составляет <1%.
Отмечается линейное увеличение концентрации флютиказона пропионата в плазме крови при повышении ингаляционной дозы препарата. Распространение флютиказона пропионата характеризуется высоким плазменным клиренсом (1150 мл/мин), большим объемом распределения (около 300 л) и конечным Т½ около 8 ч. Степень связывания с белками плазмы крови сравнительно высокая — около 91%. Флютиказона пропионат быстро элиминируется из системного кровотока, главным образом путем метаболизма до неактивного карбоксильного метаболита с помощью энзима CYP 3A4 системы цитохрома P450. С калом выводятся другие неидентифицированные метаболиты. Почечный клиренс флютиказона пропионата незначительный, <5% экскретируется с мочой в виде метаболитов. Большая часть дозы выводится с калом в виде метаболитов и неизмененного препарата.
Показания Серетид Дискус
БА. Регулярное лечение БА у пациентов, которым показана комбинированная терапия β2-адреномиметиком длительного действия и ингаляционными ГКС:
- пациенты с недостаточным контролем заболевания на фоне постоянной монотерапии ингаляционным ГКС при периодическом применении (по необходимости) β2-адреномиметика короткого действия;
- пациенты с адекватным контролем заболевания на фоне лечения ингаляционным ГКС и β2-адреномиметиком длительного действия.
Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ). Поддерживающая терапия ХОЗЛ у пациентов с объемом форсированного выдоха за первую секунду <60% от должных значений (до ингаляции бронходилататора) и повторными обострениями в анамнезе, у которых выраженные симптомы заболевания сохраняются, несмотря на регулярную терапию бронходилататорами.
Применение Серетид Дискус
Серетид Дискус предназначен только для ингаляционного применения. Пациенты обязаны понимать, что препарат следует применять регулярно, даже в отсутствие симптомов БА. Пациентам необходимо регулярно проходить медицинское обследование для поддержания оптимальной эффективности подобранной для них дозы, изменять которую может только врач. Дозу препарата следует скорректировать до минимально эффективной, обеспечивающей контроль симптомов заболевания. Если такой эффективный контроль достигается на фоне минимальной эффективной дозы препарата при применении его 2 раза в сутки, следующим шагом может быть перевод больного на применение одного ингаляционного ГКС. В качестве альтернативы для лечения пациентов, у которых необходимо применять агонист β2-адренорецепторов длительного действия, дозу Серетида Дискус можно снизить до приема 1 раз в сутки, если, по мнению врача, будет поддерживаться адекватный контроль над выраженностью симптомов заболевания. Если у пациента в анамнезе есть ночные приступы БА, эту разовую дозу следует применять перед сном, если в анамнезе приступы чаще отмечены днем, дозу применяют утром.
Количество флютиказона пропионата в выбранной форме Серетида Дискус должно отвечать тяжести заболевания. Если пациенту необходима доза выше рекомендуемой, должны быть назначены соответствующие дозы агонистов β2-адренорецепторов и/или ГКС.
Рекомендуемые дозы
БА. Взрослые и дети в возрасте от 12 лет: 1 ингаляция (50 мкг сальметерола/100 мкг флютиказона пропионата) 2 раза в сутки; или 1 ингаляция (50 мкг сальметерола/250 мкг флютиказона пропионата) 2 раза в сутки; или 1 ингаляция (50 мкг сальметерола/500 мкг флютиказона пропионата) 2 раза в сутки.
Для лечения взрослых и детей с умеренной персистирующей БА (ежедневное возникновение симптомов, ежедневное применение средств для их быстрого облегчения и ограничение объема воздуха от умеренной до тяжелой степени) Серетид Дискус можно применять в качестве стартовой поддерживающей терапии, если необходимо достичь быстрого контроля симптомов заболевания. В таких случаях препарат рекомендуется применять в стартовой дозе: 1 ингаляция 50 мкг сальметерола и 100 мкг флютиказона пропионата 2 раза в сутки. После достижения контроля симптомов БА терапию следует пересмотреть и решить вопрос о переводе больного на монотерапию ингаляционным ГКС. Поскольку лечение больного пересматривается, следует регулярно проводить оценку функционального состояния.
В случае отсутствия одного или двух критериев тяжести четкого преимущества в применении Серетида Дискус в сравнении с монотерапией ингаляционным флютиказоном пропионатом в качестве стартовой поддерживающей терапии не показано. Ингаляционные ГКС являются препаратами первой линии для лечения большинства пациентов. Серетид Дискус не назначают при начальном лечении БА легкой степени. Серетид Дискус в дозе 50 мкг/100 мкг не назначают для лечения взрослых и детей с тяжелой БА, для лечения пациентов с тяжелой БА рекомендуется сначала установить соответствующую дозу ингаляционного ГКС перед применением любой фиксированной комбинации.
Дети в возрасте от 4 до 12 лет: 1 ингаляция (50 мкг сальметерола/100 мкг флютиказона пропионата) 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза флютиказона пропионата в составе Серетида Дискус для детей составляет 100 мкг 2 раза в сутки. Данных о применении препарата у детей в возрасте до 4 лет нет, поэтому применение не рекомендуется.
ХОЗЛ. Взрослые — 1 ингаляция (50 мкг сальметерола/500 мкг флютиказона пропионата) 2 раза в сутки.
Отдельные группы пациентов. Нет необходимости в корригировании дозы у пациентов пожилого возраста и больных с патологией печени или почек.
Инструкция по использованию ингалятора. Дискус предназначен для высвобождения порошка с последующей его ингаляцией в легкие.
Правила пользования ингалятором Дискус. Новый ингалятор Дискус должен быть закрытым. Этот ингалятор содержит 60 отдельно упакованных доз препарата в форме порошка. Таким образом, каждая доза является точно измеренной и гигиенически защищенной. Нет необходимости в специальном уходе за ингалятором и в пополнении доз. Индикатор доз сверху показывает, сколько доз осталось. Таким образом, каждая доза точно измерена и гигиенично защищена. Номера с 5 до 0 появляются в красном цвете для того, чтобы предупредить, что осталось только несколько доз.
Ингалятором Дискус легко пользоваться. Когда необходимо принять дозу препарата, следует выполнить 4 манипуляции:
1. Открыть ингалятор. Для того, чтобы открыть ваш Дискус ингалятор, держите футляр в одной руке и положите большой палец второй руки в углубление для большого пальца. Нажмите большим пальцем от себя, насколько это возможно, и вы услышите щелчок.
2. Повернуть рычаг. Держите ваш Дискус ингалятор правой или левой рукой и направьте мундштук к себе. Сдвиньте рычаг от себя, насколько это возможно, до щелчка. Теперь ваш Дискус ингалятор готов для использования.
Каждый раз, когда рычаг возвращается в исходное положение, открывается блистер с порошком и доза порошка готова для ингаляции. Это можно увидеть на счетчике доз. Нельзя играть с рычагом, так как при его движении открываются блистеры, и при этом расходуется препарат.
3. Вдохнуть. Перед началом ингаляции дозы внимательно прочитайте эту часть инструкции.
Держите Дискус ингалятор сбоку от рта. Сделайте обычный выдох. Помните: никогда не выдыхайте в Дискус ингалятор.
Обхватите мундштук губами. Вдохните ровно и глубоко через Дискус ингалятор, а не через нос;
- выньте Дискус ингалятор изо рта;
- задержите дыхание примерно на 10 с или так долго, как вам будет удобно;
- медленно выдохните.
4. Закрыть ингалятор. Для того, чтобы закрыть Дискус ингалятор, положите большой палец в углубление для большого пальца и поверните к себе, насколько это возможно. Когда вы закроете Дискус ингалятор, то почувствуете щелчок. Рычаг автоматически возвращается в исходное состояние, и происходит перезагрузка. Ваш Дискус ингалятор готов для повторного использования.
Как работает ингалятор Дискус: при нажатии на рычаг в ингаляторе приоткрывается маленькое отверстие в мундштуке и распаковывается доза для ингаляции. При закрытии ингалятора рычаг автоматически поворачивается в исходное положение и ингалятор готов к приготовлению следующей дозы в случае необходимости. Футляр защищает ингалятор, когда его не используют.
Уход за ингалятором Дискус: необходимо протереть мундштук ингалятора сухой салфеткой.
Следует помнить:
- ингалятор необходимо хранить в сухом месте;
- ингалятор должен быть закрытым, когда его не используют;
- никогда не выдыхать в ингалятор Дискус;
- нажимать на рычаг только при готовности принять дозу;
- никогда не превышать рекомендуемой дозы.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
поскольку Серетид Дискус содержит сальметерол и флютиказона пропионат, можно ожидать развития побочных реакций типов и степени тяжести, характерных для каждого компонента в отдельности. Дополнительные побочные эффекты при одновременном применении двух компонентов препарата не отмечены.
Побочные действия, возникающие при применении сальметерола/флютиказона пропионата, приведены ниже и классифицированы по органам и системам, а также частоте возникновения. Частота определена как: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (от ≥1/10 000 и <1/1000) и неизвестно (частоту невозможно установить, исходя из имеющихся данных). Информация о частоте возникновения получена по результатам клинических испытаний. Информация о случаях, зафиксированных в группе плацебо, не принята в расчет.
|Органы и системы
|Побочное действие
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Кандидоз рта и горла
|Часто
|Кандидоз пищевода
|Редко
|Пневмония (у пациентов с ХОЗЛ)
|Часто1, 3, 5
|Бронхиты
|Часто1,3
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности:
|кожные реакции гиперчувствительности
|Нечасто
|ангионевротический отек (главным образом лица и ротоголотки)
|Редко
|респираторные симптомы (одышка)
|Нечасто
|респираторные симптомы (бронхоспазм)
|Редко
|анафилактические реакции, включая анафилактический шок
|Редко
|Нарушения со стороны эндокринной системы
|Синдром Кушинга, кушингоидные симптомы, угнетение функции надпочечников, задержка роста у детей и подростков, снижение минерализации костей
|Редко4
|Метаболизм и нарушения пищеварения
|Гипокалиемия
|Часто3
|Гипергликемия
|Нечасто4
|Психические нарушения
|Беспокойство, нарушения сна
|Нечасто
|Изменения поведения, включая гиперактивность и возбуждение (преимущественно у детей)
|Редко
|Депрессия, агрессивность (преимущественно у детей)
|Неизвестно
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головная боль
|Очень часто1
|Тремор
|Нечасто
|Нарушения со стороны органа зрения
|Катаракта
|Нечасто
|Глаукома
|Редко4
|Нечеткость зрения
|Неизвестно4
|Нарушения со стороны сердца
|Усиленное сердцебиение
|Нечасто
|Тахикардия
|Нечасто
|Сердечная аритмия (включая суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию)
|Редко
|Фибрилляция предсердий
|Нечасто
|Стенокардия
|Нечасто
|Нарушения со стороны органов дыхания
|Назофарингит
|Очень
часто2,3
|Раздражение горла
|Часто
|Охриплость голоса/дисфония
|Часто
|Синусит
|Часто1, 3
|Парадоксальный бронхоспазм
|Редко4
|Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани
|Гематомы
|Часто1, 3
|Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы и соединительных тканей
|Мышечные спазмы
|Часто
|Травматические переломы
|Часто1, 3
|Артралгии
|Часто
|Миалгии
|Часто
1Зафиксированы как «часто» в группе плацебо.
2Зафиксированы как «очень часто» в группе плацебо.
3Зафиксированы в течение 3 лет при исследовании ХОЗЛ.
4См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
5См. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Описание некоторых побочных действий. Сообщали о побочных эффектах при лечении агонистами β2-адренорецепторов, таких как тремор, субъективное ощущение сердцебиения, головная боль, однако они обычно преходящие и их выраженность уменьшается при регулярном применении.
Как и при применении других ингаляционных препаратов, после ингаляции может возникнуть парадоксальный бронхоспазм с немедленным усилением сухих хрипов и одышки. Парадоксальный бронхоспазм поддается лечению быстродействующими бронходилататорами, лечение необходимо начинать сразу. В таких случаях Серетид Дискус следует немедленно отменить, пациента обследовать и при необходимости назначить альтернативную терапию.
Флютиказона пропионат, содержащийся в препарате, может вызвать у некоторых пациентов охриплость голоса и кандидоз полости рта и горла, а также редко — пищевода. Частота проявлений охриплости и кандидоза может быть снижена полосканием рта и горла водой и/или чисткой зубов после применения ингалятора. Симптоматический кандидоз можно лечить местными противогрибковыми препаратами, не прекращая при этом применение Серетида Дискус.
Пациенты детского возраста. У детей и подростков возможны системные эффекты, включающие синдром Кушинга, кушингоидные признаки, угнетение функции надпочечников, задержку роста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). У детей могут также возникать чувство тревоги, нарушения сна и изменения поведения, включая гиперактивность и возбуждение.
Особые указания
Серетид Дискус не является препаратом для купирования острых симптомов, когда необходимо применение быстро- и короткодействующих бронходилататоров. Следует рекомендовать пациенту всегда иметь при себе соответствующий препарат для уменьшения выраженности симптомов.
Не следует начинать лечение препаратом Серетид Дискус пациентов во время обострения заболевания в случае существенного или острого ухудшения состояния больного и течения болезни.
Во время лечения препаратом могут возникать серьезные астмозависимые побочные эффекты и обострения. Пациентам следует посоветовать продолжать лечение, но обратиться за советом к врачу, если симптомы остаются неконтролируемыми или усиливаются после начала лечения Серетидом Дискус.
Повышение частоты применения бронходилататоров короткого действия для купирования приступов БА свидетельствует об ухудшении контроля заболевания. В таком случае пациент должен обратиться к врачу.
Быстрое и прогрессирующее ухудшение контроля БА представляет потенциальную угрозу для жизни, что требует пересмотра лечебной тактики, при этом может возникнуть необходимость повышения дозы ГКС. Пациенту необходимо провести обследование также в том случае, если назначенная доза препарата Серетид Дискус не обеспечивает адекватного контроля симптомов БА.
При достижении контроля симптомов БА дозу Серетида Дискус следует постепенно снижать. Во время снижения дозы важно регулярное наблюдение пациента. Следует применять наиболее низкую эффективную дозу препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Следует решить вопрос о дополнительном назначении ГКС у пациентов с БА или ХОЗЛ.
Учитывая риск возникновения обострения БА лечение препаратом Серетидом Дискус нельзя прекращать внезапно, дозу следует снижать постепенно под контролем врача. У больных ХОЗЛ прекращение лечения должно проводиться под контролем врача в связи с риском развития симптомов декомпенсации.
Как и все ингаляционные препараты, содержащие ГКС, Серетид Дискус следует с осторожностью назначать пациентам с активной или латентной формой туберкулеза, грибковыми, вирусными и другими инфекциями дыхательных путей. При необходимости в этих случаях следует немедленно начать соответствующее лечение.
При применении всех симпатомиметиков могут наблюдаться сердечно-сосудистые эффекты, такие как повышение систолического АД и ЧСС, особенно при применении препарата в высоких дозах. Поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями препарат следует назначать с осторожностью.
Изредка при применении препарата в высоких терапевтических дозах возможно развитие нарушений сердечного ритма, например: суправентрикулярной тахикардии, экстрасистолии или фибрилляции предсердий и легкого транзиторного снижения уровня калия в плазме крови. Поэтому препарат следует применять с осторожностью у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением ритма сердца, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, пациентов с некорригированной гипокалиемией или пациентов, склонных к наличию низкого уровня калия в плазме крови.
Очень редко сообщалось о повышении уровня глюкозы крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), это следует учитывать при назначении препарата больным сахарным диабетом в анамнезе.
Сообщалось о побочных фармакологических эффектах лечения агонистами β2-адренорецепторов, таких как тремор, сердцебиение и головная боль, но они являются преходящими и уменьшаются при регулярном лечении (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Серетид Дискус содержит 12,5 мг лактозы моногидрата в каждой доставляемой дозе. Такое количество обычно не вызывает реакций у людей с непереносимостью лактозы.
Учитывая возможное нарушение функции надпочечников, необходимо с особой осторожностью переводить пациентов с пероральной терапии ГКС на лечение Серетидом Дискус.
При применении ингаляционных ГКС, особенно в высоких дозах в течение длительного времени, возможно возникновение системных эффектов. Эти явления гораздо менее вероятны, чем при применении пероральных ГКС. Возможные системные эффекты включают синдром Кушинга, кушингоидные признаки, угнетение функции надпочечников, задержку роста у детей и подростков, снижение минерализации костей, катаракту и глаукому, реже возможны психические нарушения и изменение поведения, включающие психомоторную гиперактивность, нарушение сна, возбуждение, депрессию или агрессию (преимущественно у детей). Поэтому важно, чтобы состояние пациента находилось под контролем постоянно, а дозу ингаляционного ГКС снижали до минимальной эффективной, позволяющей контролировать симптомы БА.
Длительное лечение пациентов ингаляционными ГКС в высоких дозах может вызывать супрессию функции надпочечников и острый адреналовый криз. Описаны единичные случаи возникновения супрессии функции надпочечников и острого адреналового криза при применении флютиказона пропионата в дозах в диапазоне от 500 до 1000 мкг/сут. К факторам, которые могут провоцировать острый адреналовый криз, относятся травмы, хирургические вмешательства, инфекции или быстрое снижение дозы. Симптомы обычно нечеткие и могут включать анорексию, боль в животе, уменьшение массы тела, повышенную утомляемость, головную боль, тошноту, рвоту, гипотензию, нарушения сознания, гипогликемию и судороги. В период стресса или при проведении хирургического вмешательства следует учесть необходимость дополнительного назначения системных ГКС.
Применение ингаляционного флютиказона пропионата должно минимизировать необходимость приема пероральных ГКС, но у пациентов при переходе с пероральных ГКС в течение определенного времени остается риск возникновения нарушений адреналового резерва. Поэтому таких пациентов следует очень внимательно лечить и постоянно контролировать функцию коры надпочечников. Пациенты, у которых применяли ГКС в высоких дозах как неотложную помощь в прошлом, также имеют этот риск. Возможную остаточную недостаточность следует всегда иметь в виду в случаях неотложной помощи и возможных стрессовых ситуаций и учесть необходимость применения ГКС. Перед определенными процедурами может потребоваться специальная консультация для оценки степени надпочечниковой недостаточности.
Учитывая возможное нарушение функции надпочечников, необходимо с особой осторожностью переводить пациентов с терапии пероральными ГКС на лечение Серетидом Дискус.
В начале применения ингаляционного флутиказона пропионата отмена системного лечения должна быть постепенной, пациентам следует указать на необходимость постоянного наличия предупредительной стероидной карты, указывающей на возможную необходимость дополнительной терапии в ситуации стресса.
Применение ритонавира может значительно повысить концентрацию флютиказона пропионата в плазме крови. Поэтому одновременного применения следует избегать, за исключением случаев, когда потенциальная польза превышает риск возникновения системных побочных действий ГКС. Также повышается риск системных побочных эффектов при одновременном применении флютиказона пропионата с другими мощными ингибиторами CYP 3A (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пневмония у пациентов с ХОЗЛ. Увеличение числа случаев пневмонии, в том числе пневмонии, требующей госпитализации, отмечалось у пациентов, которые принимают ингаляционные ГКС. Существуют определенные доказательства повышенного риска развития пневмонии с повышением дозы стероидов, но это не было окончательно продемонстрировано во всех исследованиях.
Нет убедительных клинических доказательств, что применение разных классов ингаляционных кортикостероидов сопровождаются разной степенью риска развития пневмоний.
Врачи должны быть бдительными в отношении возможного развития пневмонии у больных с ХОЗЛ, поскольку клинические признаки таких инфекций совпадают с симптомами обострения ХОЗЛ.
Факторы риска развития пневмонии у пациентов с ХОЗЛ включают курение, пожилой возраст, низкий индекс массы тела и тяжелое течение ХОЗЛ.
Одновременное применение с системным кетоконазолом существенно увеличивает системную экспозицию сальметерола, что может приводить к увеличению количества случаев системных эффектов (например удлинение интервала Q–T и усиленное сердцебиение). Поэтому применения Серетида с кетоконазолом и другими мощными ингибиторами CYP 3A следует избегать, если только польза от приема не будет превышать потенциальный риск системных побочных действий сальметерола (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нарушение зрения может отмечаться при системном и местном применении ГКС. Если у пациента возникают такие симптомы, как нарушение четкости зрения или другие нарушения зрения, его следует направить к офтальмологу для оценки возможных причин, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о возникновении которых сообщалось после применения системных и местных ГКС.
Дети. Особый риск возникновения системных эффектов имеют дети и подростки в возрасте до 16 лет, у которых применяют высокие дозы флютиказона пропионата (≥1000 мкг/сут). Системные эффекты обычно вызваны применением препарата в высоких дозах в течение длительного времени. Возможные системные эффекты включают синдром Кушинга, кушингоидные признаки, угнетение функций надпочечников, острый криз надпочечников, задержку роста у детей и подростков, снижение минерализации костей, катаракту и глаукому, реже возможны психические нарушения и изменение поведения (психомоторная гиперактивность, нарушения сна, возбуждение, депрессия или агрессия).
Рекомендуется регулярно контролировать динамику роста детей, получающих ингаляционный ГКС в течение длительного времени. Доза ингаляционного ГКС должна быть снижена до минимальной эффективной для контроля симптомов БА.
Период беременности и кормления грудью
Фертильность. Нет данных о влиянии на фертильность человека. Опыты, проведенные на животных, не показали влияния сальметерола или флютиказона пропионата на фертильность.
Беременность. Данные по применению в период беременности у людей ограничены. Назначение Серетида Дискус во время беременности целесообразно только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает риск для плода. Прием Серетида Дискус во время беременности (более 1000 случаев) не сопровождался нарушением эмбрионального развития или развитием пороков у плода. Результаты ретроспективного эпидемиологического исследования не выявили повышенного риска крупных врожденных пороков развития после экспозиции флютиказона пропионата в I триместр беременности по сравнению с другими ингаляционными ГКС.
Во время проведения исследований на животных после введения β2-агониста адренорецептора и ГКС отмечались случаи репродуктивной токсичности.
Для лечения беременных назначают низкие эффективные дозы флютиказона пропионата с целью адекватного контроля симптомов БА.
Кормление грудью. Данных о концентрации препарата в грудном молоке человека нет. Исследования показали, что сальметерол и флютиказона пропионат и их метаболиты экскретируются в грудное молоко крыс. Нельзя исключить риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании во время лечения матери Серетидом Дискус. Назначение Серетида Дискус в период кормления грудью целесообразно только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает любой возможный риск для ребенка.
Дети. Нет данных в отношении применения Серетида у детей в возрасте младше 4 лет, поэтому прием препарата не рекомендуют.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Специфических исследований не проводили; исходя из фармакологии обоих препаратов, можно предположить отсутствие какого-либо эффекта.
Взаимодействия
следует избегать назначения неселективных и селективных блокаторов β2-адренорецепторов, кроме случаев, когда для этого есть серьезные основания.
Одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими другие β-адренергические препараты, может иметь потенциальный аддитивный эффект.
Флютиказона пропионат. В обычных условиях после ингаляционного применения препарата достигаются низкие концентрации флютиказона пропионата в плазме крови благодаря экстенсивному метаболизму первого прохождения и высокому системному клиренсу препарата, опосредованному цитохромом Р450 3А4 в печени и кишечнике. Поэтому клинически значимые взаимодействия, обусловленные флютиказона пропионатом, маловероятны.
По данным исследований медикаментозного взаимодействия с участием здоровых добровольцев с применением интраназального флютиказона проприоната показано, что ритонавир (сильный ингибитор цитохрома Р450 3A4) может значительно повышать концентрацию флютиказона пропионата в плазме крови, что может привести к существенному снижению концентрации кортизола в плазме крови. Такой информации об ингаляционном флютиказона пропионате нет, но ожидается заметное повышение уровня флютиказона пропионата в плазме крови. Были сообщения о случаях развития синдрома Кушинга и угнетении функции надпочечников. Одновременного применения следует избегать, если только польза от приема не будет превышать повышенного риска развития системных побочных действий ГКС.
По данным небольшого исследования с участием здоровых добровольцев с менее мощными ингибитором CYP 3A кетоконазолом, экспозиция флютиказона пропионата после 1 ингаляции увеличивалась на 150%, что вызывало значительное снижение уровня кортизола в плазме крови по сравнению с применением флютиказона пропионата самостоятельно. Ожидается, что одновременное применение с другими мощными ингибиторами CYP 3A, такими как итраконазол, препаратами, содержащими кобицистат, и с умеренными ингибиторами CYP 3A, такими как эритромицин, увеличит системную экспозицию флютиказона пропионата и риск возникновения системных побочных действий. Следует избегать подобных комбинаций, кроме случаев, когда ожидаемая польза будет превышать потенциальное повышение риска развития системных побочных реакций ГКС, в таких случаях следует наблюдать за состоянием пациентов относительно развития системных нежелательных явлений.
Сальметерол
Мощные CYP 3A4 ингибиторы. Сочетанное применение кетоконазола (400 мг перорально 1 раз в сутки) и сальметерола (50 мкг ингаляционно 2 раза в сутки) у 15 здоровых добровольцев на протяжении 7 дней приводило к существенному увеличению плазменной экспозиции сальметерола (в 1,4 раза — Cmax и в 15 раз — AUC). Это может приводить к увеличению количества случаев других системных эффектов лечения сальметеролом (например увеличение интервала Q–T и усиленное сердцебиение) по сравнению с применением сальметерола или кетоконазола в монотерапии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Существенного клинического влияния на АД, ЧСС, уровень глюкозы и калия в крови не выявлено. Сочетанное применение с кетоконазолом не увеличивало T½ сальметерола или аккумуляцию сальметерола при повторном дозировании.
Сочетанного применения с кетоконазолом следует избегать, только если польза от применения не превышает потенциальный риск возникновения системных побочных реакций при лечении сальметеролом. Вероятно, существует похожий риск взаимодействия с другими сильными ингибиторами CYP A4 (например итраконазолом, телитромицином, ритонавиром).
Умеренные ингибиторы CYP 3A4. Одновременное применение эритромицина (500 мг перорально 3 раза в сутки) и сальметерола (50 мкг ингаляционно 2 раза в сутки) у 15 здоровых добровольцев в течение 6 дней показало небольшое статистически несущественное увеличение плазменной экспозиции сальметерола (в 1,4 раза — Cmax и в 1,2 раза — AUC). Одновременное применение с эритромицином не ассоциировалось с возникновением каких-либо побочных эффектов.
Передозировка
по данным клинических испытаний нет информации о передозировке Серетида Дискус, однако данные о передозировке действующих веществ приведены ниже.
Признаками и симптомами, которых можно ожидать при передозировке сальметерола, являются симптомы, характерные для стимуляции β2-адренорецепторов: головокружение, тремор, головная боль, тахикардия, повышение систолического АД. Если лечение Серетидом Дискус необходимо прекратить из-за передозировки агонистов β2-адренорецепторов, входящих в состав препарата, следует назначить соответствующую заместительную терапию ГКС. Дополнительно может возникнуть гипокалиемия, поэтому следует учесть необходимость заместительной терапии препаратами, содержащими калий.
Острая передозировка. Ингаляция флютиказона пропионата в дозах, превышающих рекомендуемые, может вызвать временную супрессию функции надпочечников. Это не требует неотложных мер, поскольку функция надпочечников восстанавливается через несколько дней, что может быть продтверждено определением кортизола в плазме крови.
Хроническая передозировка. Существует риск возникновения супрессии функции надпочечников при применении доз, значительно превышающих утвержденные дозы препарата Серетид Дискус, на протяжении длительного времени.
Сообщалось о крайне редких острых адреналовых кризах, главным образом наблюдаемых у детей, у которых применяли дозы выше рекомендуемых, на протяжении длительного времени (несколько месяцев или лет). При этом наблюдали гипогликемию, связанную с нарушением сознания и судорогами. К ситуациям, способным провоцировать острый адреналовый криз, относятся травма, хирургическое вмешательство, инфекция и любое быстрое снижение дозы ингаляционного флютиказона пропионата.
Рекомендуется контролировать резервную функцию коры надпочечников. В случае передозировки флютиказона пропионата при применении Серетида Дискус терапию следует продолжать в соответствующих дозах, обеспечивающих контроль симптомов.
Специфическое лечение передозировки сальметерола и флютиказона пропионата отсутствует, необходимы проведение поддерживающей терапии и контроль состояния пациента.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.
Сообщить о нежелательном явлении Вы можете в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» по тел.: (044) 585-51-85 или e-mail: [email protected]. Пожаловаться на качество препарата Вы можете по тел.: (044) 585-51-85, +38 (050) 381-43-49 или е-mail: [email protected]
Для получения полной инструкции или дополнительной информации обращайтесь в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина»: 02152, г. Киев, просп. Павла Тычины, 1В.
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UA/SFC/0036/18.11.26