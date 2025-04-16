Серетид Дискус (Seretide Diskus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -17,30 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
658,94
Экономия при брони: -38,59 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
674,78
Экономия при брони: -37,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,08
Экономия при брони: -76,08 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,10 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
650,73
Экономия при брони: -31,28 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
680,92
Экономия при брони: -32,73 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
682,83
Экономия при брони: -34,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
623,11
Экономия при брони: -34,54 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
629,67
Экономия при брони: -33,56 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
672,86
Экономия при брони: -37,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
671,27
Экономия при брони: -35,65 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
671,27
Экономия при брони: -35,11 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
675,49
Экономия при брони: -35,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
646,81
Экономия при брони: -33,32 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
651,37
Экономия при брони: -32,14 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
670,06
Экономия при брони: -34,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
665,16
Экономия при брони: -29,85 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
665,07
Экономия при брони: -28,15 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
669,33
Экономия при брони: -30,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
632,03
Экономия при брони: -26,35 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
663,37
Экономия при брони: -34,17 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
576,49
Экономия при брони: -30,60 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
673,57
Экономия при брони: -44,37 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
675,68
Экономия при брони: -36,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
584,85
Экономия при брони: -25,80 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
666,29
Экономия при брони: -37,09 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
664,20
Экономия при брони: -29,12 грн