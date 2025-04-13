Серетид Дискус (Seretide Diskus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 783 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -5,60 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
641,22
Экономия при брони: -25,55 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
652,59
Экономия при брони: -26,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
663,44
Экономия при брони: -28,01 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,98
Экономия при брони: -50,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,98
Экономия при брони: -50,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,09
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
650,37
Экономия при брони: -34,61 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
654,59
Экономия при брони: -34,83 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
663,03
Экономия при брони: -35,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,60
Экономия при брони: -18,60 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
623,61
Экономия при брони: -28,91 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
665,86
Экономия при брони: -30,39 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
666,86
Экономия при брони: -28,90 грн