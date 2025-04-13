Киев
Серетид Дискус (Seretide Diskus)

Серетид Дискус (Seretide Diskus)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 783 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
507,66 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
536,95 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
643,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
610,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
614,80 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
622,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
643,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
643,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
644,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
559,49 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
612,54 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
615,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
630,10 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -4,90 грн
632,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,00
Экономия при брони: -19,00 грн
630,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -5,60 грн
631,40 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
631,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
633,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
634,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
593,27 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
600,87 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
634,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
641,22
Экономия при брони: -25,55 грн
615,67 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
652,59
Экономия при брони: -26,00 грн
626,59 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
663,44
Экономия при брони: -28,01 грн
635,43 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
576,09 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
616,28 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
620,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
579,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,98
Экономия при брони: -50,00 грн
588,98 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,98
Экономия при брони: -50,00 грн
588,98 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,09
Экономия при брони: -39,10 грн
599,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
619,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
507,66 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
631,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
636,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
650,37
Экономия при брони: -34,61 грн
615,76 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
654,59
Экономия при брони: -34,83 грн
619,76 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
663,03
Экономия при брони: -35,28 грн
627,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -12,80 грн
624,20 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,60
Экономия при брони: -18,60 грн
630,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
631,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
631,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
633,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
633,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
631,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
633,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
642,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
631,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
643,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
643,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
623,61
Экономия при брони: -28,91 грн
594,70 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
665,86
Экономия при брони: -30,39 грн
635,47 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
666,86
Экономия при брони: -28,90 грн
637,96 грн
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