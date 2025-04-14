Серетид Дискус (Seretide Diskus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 341 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
611,96
Экономия при брони: -21,39 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
636,01
Экономия при брони: -38,59 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
671,18
Экономия при брони: -42,63 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
673,46
Экономия при брони: -41,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
646,60
Экономия при брони: -11,70 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,10
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
617,40
Экономия при брони: -42,10 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,10
Экономия при брони: -2,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
606,20 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,20
Экономия при брони: -13,30 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
633,71
Экономия при брони: -38,25 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
687,40
Экономия при брони: -42,16 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
689,69
Экономия при брони: -42,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline