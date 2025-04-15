Серетид Дискус (Seretide Diskus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
647,20 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
660,19
Экономия при брони: -40,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
674,73
Экономия при брони: -39,03 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
678,23
Экономия при брони: -41,09 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,20
Экономия при брони: -17,00 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
647,86
Экономия при брони: -37,33 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
672,22
Экономия при брони: -37,21 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
678,56
Экономия при брони: -38,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
640,32
Экономия при брони: -35,79 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
686,36
Экономия при брони: -39,91 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,40
Экономия при брони: -18,90 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
648,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,10
Экономия при брони: -9,60 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,10
Экономия при брони: -9,60 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
647,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
639,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
638,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
637,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
649,00
Экономия при брони: -17,80 грн
Серетид Дискус порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
GlaxoSmithKline
647,20 грн