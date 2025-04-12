Родиолы экстракт жидкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Родиолы экстракт жидкий инструкция по применению
Состав
действующее вещество: экстракт жидкий из корневищ с корнями родиолы розовой (Rhodiolae radix);
1 флакон препарата содержит экстракт жидкий из корневищ с корнями родиолы розовой (Rhodiolae radix) (1:1) (экстрагент — этанол 40%) 25 мл или 50 мл.
Лекарственная форма
Экстракт жидкий.
Основные физико-химические свойства: жидкость темно-бурого цвета с характерным ароматом.
Фармакотерапевтическая группа
Тонизирующие средства.
Код АТС А13А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Экстракт родиолы жидкий относится к группе тонизирующих средств, характеризуется адаптогенными свойствами благодаря содержанию в корневищах с корнями органических кислот, дубильных веществ, бета-ситостерина, двух кристаллических веществ: n-оксифенил-β-этанола n-тирозина и его гликозида n-оксифенил-β-(β-αглюкопиранозида)-этанол родиолизида.
Повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам (переохлаждение, перегревание, кислородное голодание, различные стрессы), ослабляет психическое напряжение, повышает умственную и физическую работоспособность за счет оптимизации энергетических процессов и стимуляции функций центральной нервной системы. Получены экспериментальные данные об антиаритмическом действии экстракта родиолы жидкого.
Фармакокинетика.
Не изучалась
Показания
Астенические состояния, повышенная утомляемость, неврастения, вегетососудистая дистония, период реконвалесценции, снижение работоспособности.
Противопоказания
Артериальная гипертензия, лихорадка, повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период кормления грудью, детский возраст (младше 18 лет).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат может усиливать влияние ингибиторов моноаминоксидазы и других психостимулирующими средств.
Особенности применения
Родиолы экстракт жидкий не рекомендуют принимать во второй половине дня для предупреждения бессонницы, с осторожностью назначают лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Препарат применяют взрослым внутрь по 5–10 капель 2–3 раза в день за 10 минут до еды. При астении, в психиатрической практике назначают сначала 10 капель 2–3 раза в день, постепенно повышая дозу до 30–40 капель на прием. Продолжительность лечения 1–2 месяца.
Дети
Не назначать детям (в возрасте младше 18 лет).
Побочные реакции
Со стороны центральной нервной системы: повышенная возбудимость, бессонница, головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления.
Возможны случаи повышенной чувствительности к препарату, при которых необходима десенсибилизирующее терапия.
Лабораторные исследования: гипогликемия.
В случае появления нежелательных симптомов следует проконсультироваться с врачом.
Срок годности
5 лет.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл, 50 мл во флаконах, по 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 В.