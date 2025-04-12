Фармакодинамика.

Экстракт родиолы жидкий относится к группе тонизирующих средств, характеризуется адаптогенными свойствами благодаря содержанию в корневищах с корнями органических кислот, дубильных веществ, бета-ситостерина, двух кристаллических веществ: n-оксифенил-β-этанола n-тирозина и его гликозида n-оксифенил-β-(β-αглюкопиранозида)-этанол родиолизида.

Повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам (переохлаждение, перегревание, кислородное голодание, различные стрессы), ослабляет психическое напряжение, повышает умственную и физическую работоспособность за счет оптимизации энергетических процессов и стимуляции функций центральной нервной системы. Получены экспериментальные данные об антиаритмическом действии экстракта родиолы жидкого.

Фармакокинетика.

Не изучалась