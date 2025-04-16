Родиолы экстракт жидкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
135,40
Экономия при брони: -8,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
142,50
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
138,28
Экономия при брони: -11,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
99,68
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн