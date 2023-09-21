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Активные вещества — “Р”РОДИОЛА РОЗОВАЯ* (RHODIOLA ROSEA*)

РОДИОЛА РОЗОВАЯ* (RHODIOLA ROSEA*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий, 25 мл, флакон, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Родиолы экстракт жидкий Экстракт жидкий, 25 мл, флакон, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 504 аптеках
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Витанго таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 20; Schwabe
Витанго Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 20 Schwabe
В 397 аптеках
от 347,09 грн
Цены в аптеках
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий, 50 мл, флакон, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Родиолы экстракт жидкий Экстракт жидкий, 50 мл, флакон, № 1 Украинская фармацевтическая компания
Нет в наличии
Витанго таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 40; Schwabe
Витанго Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 40 Schwabe
Нет в наличии
Форма выпуска: экстракт жидкий.

экстракт корневищ с корнями родиолы розовой содержит органические кислоты, эфирные масла, дубильные вещества, β-ситостерин, два кристаллических вещества: n-оксифенил-β-этанол, или n-тирозол, и его гликозид n-оксифенил-β-(β-D-глюкопиранозид)-этанол, или родиолизид. Применяют в качестве тонизирующего, адаптогенного средства.

в качестве стимулирующего средства при астенических состояниях, повышенной утомляемости, неврастении, вегетососудистой дистонии, в период реконвалесценции, а также у практически здоровых людей при пониженной работоспособности.

внутрь по 5–10 капель 2–3 раза в сутки за ¼–1/3 ч до еды. Курс лечения — 10–20 дней. В психиатрической практике (при явлениях астении, при акинетико-гипотоническом синдроме и др.) назначают по 10 капель 2–3 раза в сутки, затем дозу постепенно повышают до 30–40 капель на прием. Длительность лечения — 1–2 мес.

АГ, лихорадочное состояние.

повышенная возбудимость, бессонница, головная боль, повышение АД.

не применяют во второй половине дня.