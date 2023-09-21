РОДИОЛА РОЗОВАЯ* (RHODIOLA ROSEA*) Действующее вещество
экстракт корневищ с корнями родиолы розовой содержит органические кислоты, эфирные масла, дубильные вещества, β-ситостерин, два кристаллических вещества: n-оксифенил-β-этанол, или n-тирозол, и его гликозид n-оксифенил-β-(β-D-глюкопиранозид)-этанол, или родиолизид. Применяют в качестве тонизирующего, адаптогенного средства.
в качестве стимулирующего средства при астенических состояниях, повышенной утомляемости, неврастении, вегетососудистой дистонии, в период реконвалесценции, а также у практически здоровых людей при пониженной работоспособности.
внутрь по 5–10 капель 2–3 раза в сутки за ¼–1/3 ч до еды. Курс лечения — 10–20 дней. В психиатрической практике (при явлениях астении, при акинетико-гипотоническом синдроме и др.) назначают по 10 капель 2–3 раза в сутки, затем дозу постепенно повышают до 30–40 капель на прием. Длительность лечения — 1–2 мес.
АГ, лихорадочное состояние.
повышенная возбудимость, бессонница, головная боль, повышение АД.
не применяют во второй половине дня.