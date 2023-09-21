внутрь по 5–10 капель 2–3 раза в сутки за ¼–1/ 3 ч до еды. Курс лечения — 10–20 дней. В психиатрической практике (при явлениях астении, при акинетико-гипотоническом синдроме и др.) назначают по 10 капель 2–3 раза в сутки, затем дозу постепенно повышают до 30–40 капель на прием. Длительность лечения — 1–2 мес.