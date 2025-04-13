Родиолы экстракт жидкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 564 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
151,88
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
140,47
Экономия при брони: -11,98 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
152,90
Экономия при брони: -23,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
136,93
Экономия при брони: -9,22 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
141,25
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн