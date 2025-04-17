Родиолы экстракт жидкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,46
Экономия при брони: -4,42 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
139,63
Экономия при брони: -16,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
151,93
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
136,53
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
135,27
Экономия при брони: -12,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
147,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
119,96
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Родиолы экстракт жидкий экстракт жидкий 25 мл флакон №1
Украинская фармацевтическая компания
150,65
Экономия при брони: -4,54 грн