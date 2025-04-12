Панкреатин-Здоровье (Pancreatine-Zdorovye)
Панкреатин-Здоровье инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит — 0,384 г панкреатина с активностью не менее 10000 амилолитических MЕ, 14000 липолитических MЕ, 800 протеолитических MЕ.
Панкреатин - 384 мг
Фармакологические свойства
ферментный препарат для заместительной терапии. Панкреатические ферменты (амилаза, липаза и протеаза), которые входят в его состав, обеспечивают переваривание углеводов, жиров, белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике. При заболеваниях поджелудочной железы препарат компенсирует недостаточность ее внешнесекреторной функции и способствует улучшению процесса пищеварения. Таблетки имеют защитную оболочку, не растворяющуюся в кислом содержимом желудка, которая препятствует разрушению пищеварительных ферментов под действием желудочного сока.
Показания Панкреатин-Здоровье
недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз и пр.), хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, состояние после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии), для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случаях погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательного аппарата, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни, подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.
Применение Панкреатин-Здоровье
дозу подбирают индивидуально, в зависимости от степени недостаточности функции поджелудочной железы. Обычно препарат назначают в дозе 2–4 таблетки (что соответствует 14 000–28 000 ME в пересчете на липазу) при каждом приеме пищи. Принимают внутрь, перед или во время еды, не разжевывая, запивая большим количеством жидкости (вода, фруктовый сок). Суточная доза для взрослых составляет 42 000–126 000 ME (6–18 таблеток). При абсолютной недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы (например, при кистозном фиброзе) дозу повышают до 400 000 ME в сутки, что соответствует суточной потребности взрослого человека в липазе.
Детям в возрасте 6–7 лет назначают по 1 таблетке (0,25 г) в сутки, 8–9 лет — по 1–2 таблетки (0,25–0,5 г) в сутки, 10–14 лет — по 2 таблетки в сутки.
Продолжительность лечения может составлять от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев, и даже лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).
Противопоказания
острый панкреатит, хронический панкреатит в фазе обострения, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
при применении в средних терапевтических дозах побочное действие отмечает менее, чем в 1% случаев. В отдельных случаях — диарея, запор, дискомфорт в области желудка, тошнота, кожно-аллергические реакции. При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие гиперурикозурии, в чрезмерно высоких дозах — повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови. При применении Панкреатина-ЗТ в высоких дозах у детей возможно раздражение кожи перианальной области.
Особые указания
при муковисцидозе доза Панкреатина-ЗТ должна быть адекватна количеству ферментов, которое необходимо для всасывания жиров с учетом качества и количества потребляемой пищи. При муковисцидозе не следует назначать препарат в дозе более 10 000 ЕД/кг в сутки (в пересчете на липазу) в связи с повышением риска развития стриктур (фиброзной колонопатии) в илеоцекальном отделе и восходящей ободочной кишке. Безопасность применения Панкреатина-ЗТ в период беременности изучена недостаточно. Использование его возможно в случаях, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Экспериментально установлено, что Панкреатин-ЗТ не оказывает тератогенного действия.
Взаимодействия
снижает всасывание железа (особенно при длительном применении).
Передозировка
Панкреатин-ЗТ не содержит компонентов, вызывающих интоксикацию. В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют и проводят стандартную десенсибилизирующую терапию.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 2–15 °С.