дозу подбирают индивидуально, в зависимости от степени недостаточности функции поджелудочной железы. Обычно препарат назначают в дозе 2–4 таблетки (что соответствует 14 000–28 000 ME в пересчете на липазу) при каждом приеме пищи. Принимают внутрь, перед или во время еды, не разжевывая, запивая большим количеством жидкости (вода, фруктовый сок). Суточная доза для взрослых составляет 42 000–126 000 ME (6–18 таблеток). При абсолютной недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы (например, при кистозном фиброзе) дозу повышают до 400 000 ME в сутки, что соответствует суточной потребности взрослого человека в липазе.

Детям в возрасте 6–7 лет назначают по 1 таблетке (0,25 г) в сутки, 8–9 лет — по 1–2 таблетки (0,25–0,5 г) в сутки, 10–14 лет — по 2 таблетки в сутки.

Продолжительность лечения может составлять от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев, и даже лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).