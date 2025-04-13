Панкреатин-Здоровье (Pancreatine-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 616 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Панкреатин-Здоровье таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.192 г блистер №20
Здоровье Группа компаний
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №20
Здоровье Группа компаний
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Панкреатин-Здоровье таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.192 г блистер №20
Здоровье Группа компаний
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №20
Здоровье Группа компаний
79,46
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
142,95
Экономия при брони: -5,83 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Панкреатин-Здоровье таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.192 г блистер №20
Здоровье Группа компаний
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
144,96
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
141,78
Экономия при брони: -7,64 грн