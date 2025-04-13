Панкреатин-Здоровье (Pancreatine-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
141,81
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
146,12
Экономия при брони: -9,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
147,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
145,79
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
154,07
Экономия при брони: -18,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
145,32
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
145,99
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
146,35
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
146,86
Экономия при брони: -12,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Панкреатин-Здоровье форте 14000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 384 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний