диклофенак натрия — НПВП. Проявляет противовоспалительную, анальгезирующую и жаропонижающую активность. Механизм действия — угнетение синтеза простагландинов за счет ингибирования фермента простагландинсинтетазы. Блокируя синтез простагландинов, диклофенак устраняет или значительно уменьшает выраженность симптомов воспаления. Снижает повышенную чувствительность нервных окончаний к механическим раздражителям и биологически активным веществам, вызываемую простагландинами; также снижает повышенную температуру тела благодаря невозможности влияния простагландинов на структуры гипоталамуса, которые принимают участие в процессе терморегуляции; диклофенак снижает концентрацию простагландинов в менструальной крови и интенсивность боли при первичной дисменорее.

Парацетамол имеет анальгезирующие, жаропонижающие и слабые противовоспалительные свойства. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов и преобладающим влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.

После перорального применения действующие вещества препарата быстро и почти полностью всасываются в ЖКТ.

После всасывания с белками сыворотки крови связывается около 99,7% диклофенака. Объем распределения составляет 0,12–0,17 л/кг. Диклофенак способен проникать в синовиальную жидкость, где его максимальная концентрация достигается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Парацетамол хорошо распределяется в тканях, за исключением жировой ткани и спинномозговой жидкости. Связывание парацетамола с белками плазмы крови составляет приблизительно 10% и незначительно повышается при передозировке.

Диклофенак натрия метаболизируется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом — за счет метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большая часть которых конъюгируется с глюкуроновой кислотой. Парацетамол метаболизируется преимущественно в печени путем конъюгации с глюкуронидом, конъюгации с сульфатом и окисления при участии смешанных оксидаз печени и цитохрома P450.

Период полувыведения диклофенака из плазмы крови составляет 1–2 ч, период полувыведения метаболитов — 1–3 ч. Приблизительно 60% применяемого диклофенака выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов и метаболитов, большая часть которых также превращается в глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном состоянии выводится меньше 1% диклофенака. Часть введенной дозы выводится в виде метаболитов с желчью и калом. Существенных изменений фармакокинетики диклофенака у лиц преклонного возраста, пациентов с заболеванием почек, хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени не отмечают.

Период полувыведения парацетамола составляет 1–3 ч. У пациентов с циррозом печени период полувыведения увеличивается. Почечный клиренс парацетамола составляет 5%. Выводится с мочой главным образом в виде глюкуронидных и сульфатных конъюгатов. Меньше 5% выводится в виде неизмененного парацетамола.