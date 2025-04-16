Николаев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
868,22
Экономия при брони: -294,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,40
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
886,03
Экономия при брони: -300,97 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
600,24
Экономия при брони: -90,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
875,01
Экономия при брони: -279,26 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
884,87
Экономия при брони: -289,12 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
452,40
Экономия при брони: -70,02 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
603,20
Экономия при брони: -93,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
476,64
Экономия при брони: -94,26 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
797,55
Экономия при брони: -224,62 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
787,58
Экономия при брони: -264,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
903,32
Экономия при брони: -322,12 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,12
Экономия при брони: -45,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
887,63
Экономия при брони: -302,57 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
873,90
Экономия при брони: -236,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
778,05
Экономия при брони: -206,43 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
912,02
Экономия при брони: -330,68 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
839,14
Экономия при брони: -257,80 грн