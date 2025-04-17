Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
829,40
Экономия при брони: -187,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
794,40
Экономия при брони: -23,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
611,73
Экономия при брони: -162,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
226,20
Экономия при брони: -33,54 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
883,63
Экономия при брони: -287,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
349,56
Экономия при брони: -92,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
834,56
Экономия при брони: -199,91 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
488,16
Экономия при брони: -102,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
903,15
Экономия при брони: -306,95 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
663,52
Экономия при брони: -149,76 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
863,98
Экономия при брони: -268,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
840,80
Экономия при брони: -244,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
672,88
Экономия при брони: -159,12 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
815,75
Экономия при брони: -181,57 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
829,40
Экономия при брони: -187,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
841,50
Экономия при брони: -199,30 грн