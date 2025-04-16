Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
525,21
Экономия при брони: -84,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
887,04
Экономия при брони: -309,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
770,00
Экономия при брони: -232,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
913,94
Экономия при брони: -174,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
875,67
Экономия при брони: -344,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
885,19
Экономия при брони: -266,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
788,93
Экономия при брони: -169,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
420,75
Экономия при брони: -106,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
877,13
Экономия при брони: -258,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
906,02
Экономия при брони: -328,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
377,00
Экономия при брони: -62,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
885,44
Экономия при брони: -308,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
864,40
Экономия при брони: -287,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
714,96
Экономия при брони: -148,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
826,81
Экономия при брони: -205,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
770,00
Экономия при брони: -232,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
165,88
Экономия при брони: -40,08 грн