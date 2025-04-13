Харьков (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
856,52
Экономия при брони: -239,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
804,84
Экономия при брони: -170,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
488,16
Экономия при брони: -82,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
754,00
Экономия при брони: -78,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
813,60
Экономия при брони: -137,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
893,84
Экономия при брони: -175,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
878,89
Экономия при брони: -305,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
890,98
Экономия при брони: -317,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
829,40
Экономия при брони: -153,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
800,97
Экономия при брони: -151,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
883,96
Экономия при брони: -234,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
802,50
Экономия при брони: -222,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
801,00
Экономия при брони: -114,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
858,10
Экономия при брони: -277,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
750,30
Экономия при брони: -74,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
933,85
Экономия при брони: -182,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Бол-Ран® таблетки блистер №100
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
377,35
Экономия при брони: -39,40 грн