в случае необходимости быстрого антитромботического эффекта рекомендуется начинать лечение с введения гепарина. Затем введение гепарина продолжают с одновременным приемом варфарина в течение 5–7 дней, пока МНО не будет сохраняться на целевом уровне в течение как минимум 2 дней.

Во время приема пероральных антикоагулянтов чаще всего поступают сообщения о такой побочной реакции, как кровотечение. Варфарин следует назначать с осторожностью пациентам, у которых существует риск возникновения серьезных кровотечений (например при одновременном применении НПВП, после недавно перенесенного ишемического инсульта, бактериального эндокардита, желудочно-кишечного кровотечения).

Наибольшими факторами риска возникновения кровотечений являются высокий уровень антикоагуляции (МНО >4,0), возраст старше 65 лет, нестабильное МНО, недавно перенесенное желудочно-кишечное кровотечение, неконтролируемая АГ, цереброваскулярные заболевания, серьезные болезни сердца, тенденция к падению, анемия, злокачественная опухоль, травма, почечная недостаточность, сопутствующий прием других лекарственных средств. Все пациенты, принимающие варфарин, должны регулярно измерять МНО. Пациентам с повышенным риском возникновения кровотечений требуются более частое измерение МНО, более тщательный подбор дозы для достижения желаемого МНО и более короткая длительность терапии. Пациенты должны быть предупреждены о мерах минимизации риска возникновения кровотечения, а также немедленно сообщать врачу о возникновении и симптомах кровотечения.

Чрезвычайно важными являются измерение МНО, консультация врача и снижение дозы или отмена препарата. При высоком МНО снижают дозу либо прекращают терапию варфарином. Иногда необходимо продолжить терапию антикоагулянтами. Следует измерять МНО в течение 2–3 дней, чтобы удостовериться, что оно снизилось.

Другие антитромбоцитарные лекарственные средства следует применять с особой осторожностью из-за повышенного риска возникновения кровотечения.

Обязательным условием терапии варфарином является строгое соблюдение назначенной дозы препарата.

Возникновение кровотечения может свидетельствовать о передозировке варфарина. Неожиданное кровотечение при приеме в терапевтических дозах должно быть исследовано и МНО необходимо контролировать.

Антикоагуляция после ишемического инсульта повышает риск вторичного кровоизлияния в мозг. У пациентов с фибрилляцией предсердий длительная терапия варфарином полезна, но риск ранней повторной эмболии низкий, поэтому перерыв в лечении после ишемического инсульта оправдан. Лечение варфарином необходимо возобновлять через 2–14 дней после ишемического инсульта, в зависимости от размера инфаркта и АД. У пациентов с эмболическими инсультами или неконтролированной АГ лечение варфарином следует прекратить на 14 дней.

Перед хирургическими операциями, если нет риска развития серьезных кровотечений, операция может проводиться при МНО <2,5. Перед хирургическими операциями, если есть риск серьезного кровотечения, прием варфарина следует прекращать за 3 дня до операции.

При необходимости продолжения антикоагулянтной терапии, например при тромбоэмболии, угрожающей жизни, МНО должно быть снижено до <2,5 и начата терапия гепарином.

Если операция необходима и прием варфарина не может быть прекращен за 3 дня до операции, отмену антикоагуляции следует проводить с помощью низких доз витамина K.

Возобновление терапии варфарином зависит от риска возникновения постоперационного кровотечения.

Прием варфарина не следует прекращать перед рутинными стоматологическими операциями, такими как удаление зуба.

Лечение пациентов с пептической язвой желудка необходимо проводить с особой осторожностью, учитывая высокий риск возникновения кровотечения. Таких пациентов следует регулярно обследовать и информировать о том, как распознать кровотечение и какие необходимо предпринять меры в случае его возникновения.

Пациенты с алкоголизмом, а также больные с деменцией могут быть неспособны придерживаться необходимого режима приема варфарина. В случае употребления большого количества алкоголя повышается опасность гипотромбинемии и развития кровотечений.

Резистентность к варфарину отмечают очень редко. Таким пациентам для достижения терапевтического эффекта необходимо от 5 до 20 обычных доз варфарина. Если прием варфарина недостаточно эффективен, следует установить другие более достоверные причины: отсутствие приема препарата, взаимодействие с другими лекарственными препаратами или пищевыми продуктами, а также лабораторные ошибки.

У пациентов с наследственной недостаточностью антитромботического протеина C в начале терапии варфарином существует риск развития некроза кожи. У таких больных терапияю следует начинать без дозы насыщения варфарина, даже если пациенту вводят гепарин. Пациентам с наследственной недостаточностью антитромботического протеина S также рекомендовано начинать терапию варфарином медленно.

Вероятность кровотечений и геморрагических осложнений возрастает, если МНО поднимается значительно выше целевого терапевтического уровня. Если геморрагические осложнения возникают, когда МНО находится на целевом терапевтическом уровне, это, как правило, является признаком любого другого состояния, и следует определить причину кровотечения.

Для предупреждения кумаринового некроза пациентов с врожденным дефицитом антитромбичного белка С или S сначала требуется лечить гепарином. Следующая начальная насыщающая доза варфарина не должна превышать 5 мг/сут. Применение гепарина следует продолжать 5–7 дней.

Лечение пациентов пожилого возраста следует проводить с особой осторожностью. Необходимо удостовериться в способности пациента придерживаться строгих правил при приеме препарата. Печеночный метаболизм, равно как и синтез факторов свертывания у лиц пожилого возраста, снижается. Вследствие этого легко может наступить чрезмерный эффект варфарина. Лечение требуется начинать с осторожностью. Необходимо принять к сведению сопутствующий прием лекарственных препаратов во избежание нежелательных взаимодействий.

Многие лекарственные средства и продукты питания взаимодействуют с варфарином и влияют на протромбиновое время. Прием любых лекарственных средств, включая ОТС-препараты, является основанием для усиления контроля за уровнем МНО. Следует предупредить пациентов о необходимости информировать лечащего врача перед началом приема любых лекарственных средств, в том числе растительных лекарственных средств и витаминных препаратов.

Много условий и факторов, например лихорадка, диарея, рвота, гипер-/гипотиреоз, сердечная недостаточность, нарушение всасывания и очень низкое или очень высокое употребление витамина K в связи с изменением диеты может повлиять на эффективность терапии варфарином.

Не рекомендуется начинать или прекращать прием других лекарственных средств, а также изменять дозы применяемых препаратов без консультации с врачом.

Гипертиреоз, лихорадка и некомпенсированная сердечная недостаточность могут усиливать эффект варфарина. В случае гипотиреоза эффект варфарина может быть снижен. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью эффект варфарина усиливается. В случае почечной недостаточности или нефротического синдрома повышается уровень свободной фракции варфарина в плазме крови, которая в зависимости от сопутствующих заболеваний может приводить к усилению или снижению эффекта варфарина. Во всех этих случаях следует осуществлять мониторинг клинического состояния пациента и уровня МНО.

Влияние таких факторов, как уменьшение массы тела, острое заболевание и прекращение курения могут усилить эффект варфарина, поэтому может понадобиться снижение дозы.

Увеличение массы тела, диарея и рвота, наоборот, снижают эффект варфарина, поэтому может понадобиться повышение дозы.

Элиминация варфарина происходит медленнее у пациентов с определенным генетическим изменением фермента CYP 2C9, который метаболизирует (S)-варфарин. Таким пациентам требуется только низкая поддерживающая доза, они имеют риск чрезмерного кровотечения, если получают высокую начальную дозу. Кроме того, потребуется больше времени для достижения нового терапевтического уровня после коррекции дозы. Пациенты с генетическим изменением фермента VKOR также могут потребовать более низкие дозы из-за повышенной чувствительности к варфарину.

Препарат содержит лактозу. При редкой наследственной непереносимости галактозы, лактазной недостаточности Лаппа или мальабсорбции глюкозы/галактозы применение препарата не показано.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Варфарин проникает через плаценту. Терапия варфарином у беременных может вызывать варфариновую эмбриопатию (назальная гипоплазия и хондродисплазия), если варфарин принимать в период органогенеза (с 6-й по 12-ю неделю), и даже после этого он может быть причиной нарушений в развитии ЦНС. Варфарин может вызывать геморрагию плода, особенно в конце беременности и во время родов. Варфариновая эмбриопатия, как описывается, отмечается в 4–6% случаев, если варфарин применять в период беременности, и вероятность ее возникновения повышается при приеме суточной дозы выше 5 мг. Таким образом, варфарин противопоказан в период беременности. Опасность приема варфарина для плода следует тщательным образом оценивать относительно риска для матери в случае неприменения варфарина. Антитромботическую терапию в период беременности необходимо проводить индивидуально под тщательным наблюдением соответствующих специалистов.

Варфарин не проникает в грудное молоко, поэтому кормление грудью можно продолжать во время терапии варфарином.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.